Disney promueve teoría crítica de la raza en dibujo animado

Duras críticas ha recibido el más reciente capítulo del dibujo animado de Disney "The Proud Family", donde se promueve abiertamente la teoría crítica de la raza e incluso se niega el papel del presidente Abraham Lincoln en la liberación de los esclavos.

En el animado, un grupo de niños negros canta un rap en el que aseguran que Estados Unidos les debe una reparación, porque el país todavía no ha expiado su prejuicio sistémico, racismo y supremacía blanca.

“Este país se construyó sobre la esclavitud, lo que significa que los esclavos construyeron este país”, decía repetidamente la canción en el episodio de Disney+ de The Proud Family: Louder and Prouder, que repasaba la historia de Juneteenth.

“Los descendientes de esclavos continúan construyéndolo, los esclavos construyeron este país y nosotros, los descendientes de esclavos en Estados Unidos, hemos ganado reparaciones por su sufrimiento y continuamos ganando reparaciones cada momento que pasamos sumergidos en un prejuicio sistémico, racismo y supremacía blanca sobre el que Estados Unidos fue fundado y aún no ha expiado”, cantaron los niños.

“Hicimos ricas a sus familias. Desde los herederos de las plantaciones del sur hasta los banqueros del norte, los armadores de Nueva Inglaterra, los padres fundadores, los ex presidentes, los senadores actuales, los Illuminati, el Nuevo Orden Mundial”, sigue el rap. El miembro del Manhattan Institute, Christ Rufo, compartió un clip del episodio en Twitter, llamándolo teoría puramente crítica de la raza.

La canción también promovió la idea de que el presidente Abraham Lincoln en realidad no liberó a los esclavos. “Teníamos a Tubman, Turner, Frederick D, luego dicen que Lincoln liberó a los esclavos, pero los esclavos eran hombres y mujeres, y solo nosotros podemos liberarnos”, continúa la canción. “Descarada propaganda contra los blancos”, escribió en Twitter un usuario identificado como End Wokeness.

La productora ejecutiva del programa, Latoya Raveneau, no escondió sus intenciones y admitió tener una agenda gay nada secreta en una reunión del personal de Disney.

“Nuestro liderazgo allí ha sido muy acogedor con mi agenda gay nada secreta”, dijo Raveneau. "Todo ese ímpetu que sentí, como esa sensación de que no tengo que tener miedo, que me guste, que dos personajes se besen... Estaba, donde podía, agregando rareza”. “Nadie me detendría y nadie estaba tratando de detenerme”, dijo la productora, según el clip compartido por Rufo.