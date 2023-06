Declaran "estado de emergencia" para los LGBTQ en EEUU

ARCHIVOS - Manifestantes protestan frente al Senado en el legislativo de Indiana, 22 de febrero de 2023, en Indianapolis. La Campaña por los Derechos Humanos declaró un estado de emergencia para la gente LGBTQ+ en Estados Unidos, martes 6 de junio de 2023. (AP Foto/Darron Cummings, File) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved