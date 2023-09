Dan 5 años de prisión a insurrecto del Capitolio que agredió a fotógrafo de AP

ARCHIVO - Declaración de hechos que sustentan la orden de arresto de Rodney Milstreed, de Finksburg, Maryland, en foto del 24 de mayo de 2022. Milstreed fue condenado a cinco años prisión el viernes 22 de setiembre de 2023 por atacar a un fotógrafo de AP y agentes de policía durante el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. (AP Foto/Jon Elswick, File) Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.