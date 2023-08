Dan 17 años de prisión a exlíder de Proud Boys por el asalto al Capitolio

Un grupo de personas que se identifican como miembros de Proud Boys, un grupo de extrema derecha, salen de un tribunal, el 30 de agosto de 2023, en Washington, donde se lleva el juicio a algunos de sus líderes por el asalto al Capitolio de EEUU en enero de 2021. (Foto AP/Jacquelyn Martin) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.