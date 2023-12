Corte Suprema escuchará causa que podría alterar fallos sobre el asalto al Capitolio

El fiscal especial Jack Smith habla con los medios sobre una acusación contra el expresidente Donald Trump, el 1 de agosto de 2023, en una oficina del Departamento de Justicia en Washington. La Corte Suprema dijo el miércoles 13 de diciembre de 2023 que recibirá una apelación que podría alterar cientos de cargos derivados del asalto al Capitolio, incluso contra el expresidente Donald Trump. (Foto AP/J. Scott Applewhite, archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.