Jeffrey Epstein

Correos de Epstein afirman que Trump "sabía de las chicas" y pasó tiempo con una víctima

WASHINGTON (AP) — El financiero y delincuente sexual Jeffrey Epstein escribió en un correo electrónico de 2019 a un periodista que Donald Trump "sabía sobre las chicas", según comunicaciones divulgadas el miércoles, pero la Casa Blanca rápidamente acusó a los demócratas de filtrar selectivamente los correos electrónicos para difamar al presidente.

Foto entregada por el Registro de Delincuentes Sexuales del Estado de Nueva York, que muestra a Jeffrey Epstein, el 28 de marzo del 2017. (Registro de Delincuentes Sexuales del Estado de Nueva York via AP)
Los correos electrónicos hechos públicos por los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes también incluyen uno que Epstein escribió en 2011 en el que dijo que Trump había "pasado horas" en la casa de Epstein con una víctima de tráfico sexual.

Las divulgaciones parecen diseñadas para plantear nuevas preguntas sobre la amistad de Trump con Epstein y sobre cualquier conocimiento que pudiera haber tenido en lo que los fiscales llaman un esfuerzo de años por parte de Epstein para explotar a niñas menores de edad. El presidente republicano ha negado consistentemente cualquier conocimiento de los supuestos crímenes de Epstein y ha dicho que terminó su relación hace años.

La versión del correo electrónico de 2011 divulgada por los demócratas tachó el nombre de la víctima, pero los republicanos en el comité luego dijeron que era Virginia Giuffre, quien acusó a Epstein de organizar encuentros sexuales con varios de sus amigos ricos y poderosos.

Eso es notable porque Giuffre, antes de morir a principios de este año, había insistido durante mucho tiempo en que Trump no estaba entre los hombres que la habían victimizado.

En una declaración judicial, declaró bajo juramento que no creía que Trump tuviera conocimiento de la mala conducta de Epstein con niñas menores de edad. Y en sus memorias recientemente publicadas, describió haber conocido a Trump solo una vez, cuando trabajaba como asistente del spa en el club de Trump, Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida.

Giuffre describió ser presentada a Trump por su padre, quien también trabajaba en el club. Describió a Trump como amigable y dijo que se ofreció a ayudarla a conseguir trabajos de niñera con padres en el club. Otros miembros del personal doméstico de Epstein también dijeron en declaraciones juradas que, aunque Trump visitó la casa de Epstein, no lo vieron participar en ninguna conducta inapropiada.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, acusó a los demócratas de haber "filtrado selectivamente correos electrónicos" para "crear una narrativa falsa para difamar al presidente Trump".

Los mensajes son parte de un lote de 23.000 documentos proporcionados por el patrimonio de Epstein al Comité de Supervisión. La divulgación resucita una historia que había ensombrecido la presidencia de Trump durante el verano, cuando el FBI y el Departamento de Justicia anunciaron abruptamente que no liberarían documentos adicionales que los investigadores habían pasado semanas examinando, decepcionando a teóricos de la conspiración y detectives en línea que esperaban ver nuevas revelaciones.

En un correo electrónico de 2019 al periodista Michael Wolff, quien ha escrito extensamente sobre Trump, Epstein escribió sobre Trump: "Por supuesto que sabía sobre las chicas ya que le pidió a Ghislaine que dejara de hacerlo".

En un correo electrónico del 2 de abril de 2011 a Ghislaine Maxwell, una novia de Epstein ahora encarcelada por conspirar para participar en el tráfico sexual, Epstein escribió: "Quiero que te des cuenta de que el perro que no ha ladrado es Trump. (Nombre tachado) pasó horas en mi casa con él, nunca ha sido mencionado. jefe de policía. etc. estoy al 75% allí."

Maxwell respondió el mismo día: "He estado pensando en eso".

El nombre de la persona que supuestamente pasó tiempo con Trump fue tachado del correo electrónico, pero los demócratas de la Cámara identificaron a la persona como una "víctima".

Leavitt declaró en un comunicado que la persona no identificada mencionada en los correos electrónicos es Virginia Giuffre, quien había acusado al príncipe Andrés de Gran Bretaña y a otros hombres influyentes de explotarla sexualmente cuando era adolescente y que murió por suicidio en abril. Andrés, quien recientemente fue despojado de sus títulos y expulsado de su residencia real por el rey Carlos III por su relación con Epstein, ha rechazado las acusaciones de Giuffre y dijo que no recuerda haberla conocido.

Leavitt añadió en un comunicado que Giuffre había "dicho repetidamente que el presidente Trump no estuvo involucrado en ningún acto indebido y 'no podría haber sido más amable' con ella en sus interacciones limitadas".

"El hecho sigue siendo que el presidente Trump expulsó a Jeffrey Epstein de su club hace décadas por ser un acosador con sus empleadas, incluida Giuffre", dice el comunicado. "Estas historias no son más que esfuerzos de mala fe para distraer de los logros históricos del presidente Trump, y cualquier estadounidense con sentido común ve claramente a través de este engaño y distracción clara del gobierno reabriendo nuevamente".

Giuffre presentó públicamente su denuncia después de que una investigación inicial terminara en una condena de 18 meses de cárcel en Florida para Epstein, quien forjó un acuerdo secreto para evitar el enjuiciamiento federal al declararse culpable de cargos relativamente menores a nivel estatal de solicitar prostitución. Fue liberado en 2009.

En demandas posteriores, Giuffre indicó que era una asistente de spa adolescente en Mar-a-Lago, el club de Trump en Palm Beach, Florida, cuando fue abordada en 2000 por Maxwell.

Epstein se quitó la vida en una cárcel de Nueva York en 2019 mientras esperaba juicio por cargos federales.

Los abogados de Maxwell, una socialité británica, han argumentado que nunca debió haber sido juzgada o condenada por su papel en atraer a adolescentes para ser abusadas sexualmente por Epstein. Está cumpliendo una condena de 20 años de prisión, aunque fue trasladada de una prisión federal de baja seguridad en Florida a un campamento de prisión de mínima seguridad en Texas después de ser entrevistada en julio por el subsecretario de Justicia Todd Blanche.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: Associated Press

