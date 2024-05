Cohen testifica en juicio penal contra Trump: dijo que mentía por su jefe

El ex abogado del ex presidente Donald Trump, Michael Cohen, subió este lunes al estrado en calidad de testigo, en el juicio que enfrenta su antiguo jefe por el pago de sobornos a la ex actriz porno Stormy Daniels para que mantuviera en silencio una relación íntima que ambos presuntamente habrían tenido antes de las elecciones de 2016.