Cinco bufetes llegan a acuerdos con Trump, evitando posibles órdenes ejecutivas en su contra

La Casa Blanca dijo que las firmas Kirkland & Ellis LLP, Allen Overy Shearman Sterling US LLP, Simpson Thacher & Bartlett LLP y Latham & Watkins LLP proporcionarían 125 millones de dólares cada una en trabajo legal gratuito para causas que incluyen asuntos de veteranos y la lucha contra el antisemitismo. Como parte del acuerdo, el gobierno acordó retirar varias cartas de la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC, por sus siglas en ingles) que exigían información sobre si las firmas incurrían en prácticas de contratación discriminatorias.

El comité ejecutivo de Kirkland & Ellis le dijo el viernes a la empresa que la resolución ayudaría a resolver la investigación de la EEOC y evitar una orden ejecutiva, y que continuaría operando con la “base no partidista” y la “filosofía basada en el mérito que es y siempre ha sido la esencia” de la firma.

“También es congruente con los valores que sustentan nuestra firma y nos unen, incluyendo nuestra cultura que prioriza la capacidad y la oportunidad, no la política”, escribió el comité en un correo electrónico obtenido por The Associated Press.