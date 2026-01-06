CIA concluyó que los leales a Maduro garantizan más estabilidad que la oposición, según informes

Compartir en:









Inteligencia de EE. UU. influyó en la decisión de Trump de respaldar a Delcy Rodríguez y no a María Corina Machado

Nueva York, 6 de enero (EFE). La decisión del presidente estadounidense Donald Trump de respaldar a la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez como figura clave para una transición provisional en Venezuela —tras la captura de Nicolás Maduro— se basó en una evaluación clasificada de la CIA y en el asesoramiento de altos funcionarios de su gabinete, entre ellos el secretario de Estado Marco Rubio, según revelaron The Wall Street Journal y The New York Times.

Screenshot 2026-01-06 at 10.28.27AM El informe clave de inteligencia De acuerdo con fuentes citadas por el WSJ, un informe reciente de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) presentado a Trump y a un círculo reducido de su administración concluyó que los leales al chavismo están “mejor posicionados” para sostener un gobierno provisional en Caracas y preservar la estabilidad a corto plazo.

El análisis sostiene que figuras del actual aparato de poder, incluida Delcy Rodríguez, podrían mantener el orden institucional, mientras que la oposición —encabezada por María Corina Machado y Edmundo González, señalado por amplios sectores como ganador de las elecciones de 2024— enfrentaría serias dificultades para gobernar en el escenario inmediato.

El rol de Marco Rubio El New York Times añade que la postura de Rubio fue determinante. El jefe de la diplomacia estadounidense habría advertido que respaldar a la oposición podría profundizar la inestabilidad y forzar una presencia militar estadounidense más amplia, un escenario que la Casa Blanca busca evitar.

Repercusiones políticas en EE. UU.

El giro estratégico ha colocado en una posición incómoda a legisladores republicanos de Florida, como Mario Díaz-Balart, quienes han reiterado públicamente su apoyo a Machado pese a la nueva línea adoptada por el Ejecutivo. Situación judicial de Maduro Maduro, extraditado a Nueva York, compareció el lunes ante un tribunal federal para enfrentar cargos de narcotráfico, entre otros, y se declaró inocente. El proceso judicial continúa mientras Washington define el marco político de la transición en Venezuela.