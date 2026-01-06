americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
CIA

CIA concluyó que los leales a Maduro garantizan más estabilidad que la oposición, según informes

Un informe clasificado de la CIA concluyó que los leales a Maduro garantizan más estabilidad que la oposición, influyendo en la decisión de Trump

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Delcy Rodriguez

Inteligencia de EE. UU. influyó en la decisión de Trump de respaldar a Delcy Rodríguez y no a María Corina Machado

Nueva York, 6 de enero (EFE). La decisión del presidente estadounidense Donald Trump de respaldar a la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez como figura clave para una transición provisional en Venezuela —tras la captura de Nicolás Maduro— se basó en una evaluación clasificada de la CIA y en el asesoramiento de altos funcionarios de su gabinete, entre ellos el secretario de Estado Marco Rubio, según revelaron The Wall Street Journal y The New York Times.

Screenshot 2026-01-06 at 10.28.27AM

El informe clave de inteligencia

De acuerdo con fuentes citadas por el WSJ, un informe reciente de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) presentado a Trump y a un círculo reducido de su administración concluyó que los leales al chavismo están “mejor posicionados” para sostener un gobierno provisional en Caracas y preservar la estabilidad a corto plazo.

El análisis sostiene que figuras del actual aparato de poder, incluida Delcy Rodríguez, podrían mantener el orden institucional, mientras que la oposición —encabezada por María Corina Machado y Edmundo González, señalado por amplios sectores como ganador de las elecciones de 2024— enfrentaría serias dificultades para gobernar en el escenario inmediato.

El rol de Marco Rubio

El New York Times añade que la postura de Rubio fue determinante. El jefe de la diplomacia estadounidense habría advertido que respaldar a la oposición podría profundizar la inestabilidad y forzar una presencia militar estadounidense más amplia, un escenario que la Casa Blanca busca evitar.

Repercusiones políticas en EE. UU.

El giro estratégico ha colocado en una posición incómoda a legisladores republicanos de Florida, como Mario Díaz-Balart, quienes han reiterado públicamente su apoyo a Machado pese a la nueva línea adoptada por el Ejecutivo.

Situación judicial de Maduro

Maduro, extraditado a Nueva York, compareció el lunes ante un tribunal federal para enfrentar cargos de narcotráfico, entre otros, y se declaró inocente. El proceso judicial continúa mientras Washington define el marco político de la transición en Venezuela.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro (centro), reacciona ante alguien del público tras una vista en una corte federal en Manhattan, el 5 de enero de 2026, en Nueva York. (Elizabeth Williams vía AP)

Captura de Maduro por el gobierno de Trump genera inquietud sobre el marco legal internacional

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, llega al Capitolio, en Washington, el 5 de enero de 2026 para una reunión a puerta cerrada para informar a los líderes del Congreso sobre la operación para capturar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. (AP Foto/J. Scott Applewhite)

Gobierno de Donald Trump ofrece un inusual agradecimiento a los medios

Líderes europeos rechazan comentarios de Trump sobre Groenlandia y afirman que la isla ártica "pertenece a su pueblo"

BERLÍN (AP) — Líderes europeos rechazan comentarios de Trump sobre Groenlandia y afirman que la isla ártica "pertenece a su pueblo."

Un niño lanza hielo al mar en Nuuk, Groenlandia, el 11 de marzo de 2025. (Foto AP/Evgeniy Maloletka, Archivo)

Líderes europeos rechazan comentarios de Trump sobre una posible toma de Groenlandia por EEUU

Destacados del día

CIA concluyó que los leales a Maduro garantizan más estabilidad que la oposición, según informes

CIA concluyó que los leales a Maduro garantizan más estabilidad que la oposición, según informes

Arrestan al influencer cubano Franky Venegas, de Island Boys, tras hallar presuntos restos de fentanilo en su tarjeta bancaria

Arrestan al influencer cubano Franky Venegas, de Island Boys, tras hallar presuntos restos de fentanilo en su tarjeta bancaria

Tensión en Caracas: reportan disparos y detonaciones cerca del Palacio de Miraflores tras sobrevuelo de drones

Tensión en Caracas: reportan disparos y detonaciones cerca del Palacio de Miraflores tras sobrevuelo de drones

Delcy Rodríguez asume el poder en Venezuela tras la captura de Maduro

Delcy Rodríguez asume el poder en Venezuela tras la captura de Maduro

Maduro se declara inocente ante corte federal de EE.UU.: Soy un hombre decente

Maduro se declara inocente ante corte federal de EE.UU.: "Soy un hombre decente"

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter