Líderes europeos rechazan comentarios de Trump sobre una posible toma de Groenlandia por EEUU

En un comunicado, los mandatarios reiteraron que la estratégica isla ártica, rica en minerales, "pertenece a su pueblo".

Los líderes de Francia, Alemania, Italia, Polonia, España y Reino Unido se unieron a la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, para defender la soberanía de Groenlandia tras los comentarios de Trump.

Groenlandia es un territorio autónomo que pertenece a Dinamarca.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP