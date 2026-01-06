Líderes europeos rechazan comentarios de Trump sobre una posible toma de Groenlandia por EEUU

En un comunicado, los mandatarios reiteraron que la estratégica isla ártica, rica en minerales, "pertenece a su pueblo".
BERLÍN (AP) — Varios líderes europeos rechazaron el martes los comentarios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acerca de la posible toma de control estadounidense de Groenlandia.
En un comunicado, los mandatarios reiteraron que la estratégica isla ártica, rica en minerales, "pertenece a su pueblo".
Los líderes de Francia, Alemania, Italia, Polonia, España y Reino Unido se unieron a la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, para defender la soberanía de Groenlandia tras los comentarios de Trump.
Groenlandia es un territorio autónomo que pertenece a Dinamarca.
___
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
FUENTE: AP
