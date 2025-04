China pide a TRUMP a alcanzar un acuerdo para poner fin a la guerra comercial

El mandatario aseguró que más de 75 países han iniciado conversaciones con su administración y que los próximos 90 días servirán para cerrar nuevos acuerdos. No obstante, la “pausa” no afecta el arancel universal del 10% que entró en vigor el sábado anterior, el cual abarca a la mayoría de los países latinoamericanos, salvo excepciones como Bielorrusia, Cuba, Corea del Norte y Rusia.

Euforia en los mercados tras el anuncio

Los mercados bursátiles globales reaccionaron positivamente tras la noticia. En Asia, las bolsas cerraron con fuertes subidas este jueves, impulsadas por el optimismo generado en Wall Street el día anterior, donde el índice Nasdaq se disparó un 12%.

En Europa, la tendencia también fue alcista: en las primeras operaciones del jueves, el índice de Madrid subió un 8,5%, París un 6,43%, Fráncfort un 7,81%, Londres un 5,99% y Milán un 7,81%.

En Tokio, el índice Nikkei cerró con un alza del 9,12%, mientras que el Topix subió un 8,09%, reflejando la renovada confianza de los inversores ante una posible distensión en el frente comercial.

TRUMP-ARANCELES-SUPERMERCADOS INTERNACIONALES

La chef Miki Fujiwara compra salsa de soja Pearl River de China en 99 Ranch Market, una tienda de comestibles asiática en Los Ángeles, el lunes 7 de abril de 2025. (AP Foto/Damian Dovarganes)

