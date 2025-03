Capitolio de Colorado retirará retrato de Trump que el mandatario dijo estaba "distorsionado"

Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - Un retrato del presidente de EEUU, Donald Trump, cuelga en el Capitolio de Colorado después de una ceremonia de develación el 1 de agosto de 2019 en Denver. (AP Foto/Thomas Peipert, Archivo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Boardman no respondió de momento a una solicitud de comentarios de The Associated Press. Anteriormente dijo a The Denver Post que era importante que sus representaciones de Obama y Trump parecieran “apolíticas”.

Los comentarios de Trump habían provocado un flujo constante de visitantes que se fotografiaban junto a la pintura, hasta que se anunció que sería retirada.

Aaron Howe, un turista de Wyoming, se paró frente al retrato de Trump, buscó fotografías del presidente en su teléfono y luego volteó nuevamente a ver el retrato.

“Honestamente, se ve un poco regordete”, dijo Howe sobre el retrato, pero “ mejor de lo que yo lo hubiera podido hacer”.

“No sé nada sobre la artista”, subrayó Howe, quien votó por Trump. “Podría interpretarse de cualquier forma”.

Kaylee Williamson, una joven de 18 años originaria de Arkansas y simpatizante de Trump, se tomó una fotografía junto al retrato.

“Creo que se parece a él. Creo que está bien", indicó.

___

Bedayn es miembro del cuerpo de Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America es un programa nacional de servicio sin fines de lucro que asigna periodistas en salas de redacción locales para informar sobre temas poco cubiertos.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: Associated Press