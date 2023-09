Camioneros advierten sobre consecuencias catastróficas de plan ambiental de Biden

Associated Press

En total, la ATDA proyecta que los costos asociados de esta nueva regulación para el país podrían alcanzar los 55 mil millones de dólares durante la vigencia del programa.

“Un camión diésel nuevo y limpio para recorridos largos suele costar entre 180,000 y 200,000 dólares”, dijo Kucharski.

“Un camión eléctrico de batería comparable cuesta más de 480,000 dólares, lo que supone un recargo de aproximadamente 300.000 dólares, un costo prohibitivo para la inmensa mayoría de los transportistas”, agregó el empresario.

Todd Spencer, presidente de la Asociación de Conductores Independientes Propietarios-Operadores (OOIDA), dijo por su parte que las regulaciones de la EPA son parte de su bombardeo regulatorio contra los camioneros de pequeñas empresas.

“Este último anuncio es un intento descarado de obligar a los consumidores a comprar vehículos eléctricos mientras no existe una red nacional de infraestructura de carga para camiones comerciales pesados”, se quejó Spencer.

“Los conductores profesionales se muestran escépticos sobre los costes de los vehículos eléctricos, la autonomía, el peso y la seguridad de la batería, el tiempo de carga y la disponibilidad”, agregó.

“Es desconcertante que la EPA esté impulsando plazos de emisiones más imprácticos, sin abordar primero estas abrumadoras preocupaciones con los vehículos de motor comerciales eléctricos.

La aplicación de esta agenda ambiental radical junto con un mandato anticipado de limitación de velocidad regulará a los camioneros más seguros y experimentados fuera de la carretera”.

La senadora republicana estadounidense Deb Fischer, de Nebraska, propuso una resolución que bloqueaba el mandato de la EPA. Fue aprobada por el Senado en abril y por la Cámara en mayo, pero Biden utilizó su poder de veto para anular la resolución poco después. En julio, un grupo bipartidista en el Congreso envió una carta a la EPA expresando preocupaciones similares sobre las regulaciones.

“Estas regulaciones no son prácticas”, afirmó Kucharski. “Número uno, costos, dos, infraestructura; no estamos listos para la infraestructura.

Tres, las pruebas y los datos; simplemente, están haciendo las pruebas en estos camiones en este momento.

Realmente ni siquiera he conducido un camión eléctrico o visto uno en persona”. Kucharski dijo que la autonomía de los camiones eléctricos no se acerca en absoluto a la de los vehículos propulsados por gasolina o diésel y simplemente, no es práctica.