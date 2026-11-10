EEUU continúa las redadas migratorias pese a los comentarios de Trump tras la derrota republicana

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, camina para realizar una entrevista en televisión en la Casa Blanca, el martes 3 de noviembre de 2026, en Washington. (AP Foto/Alex Brandon) AP

Agentes de inmigración enmascarados y con chalecos antibalas bloquearon la entrada para vehículos de la sala de emergencias de un hospital en un barrio mayoritariamente latino de Los Ángeles a primera hora del sábado. En el centro de Alabama, dos hermanos gemelos venezolanos de 19 años fueron arrestados mientras conducían de regreso a la universidad un día después de las elecciones.

Defensores de inmigrantes reportaron arrestos desde California hasta Michigan y Massachusetts.

Después de que los demócratas aplastaran al Partido Republicano y ganaran el control del próximo Congreso, Trump afirmó que su ofensiva migratoria quizá había sido “demasiado dura” y sugirió que era momento de sentarse a dialogar con el partido rival.

“Me encantaría hacer algo en inmigración”, declaró en una entrevista con “60 Minutes” de CBS grabada el viernes.

Horas después, nombró a Stephen Miller, el arquitecto de su dura estrategia migratoria, como su nuevo jefe de gabinete. Mientras tanto, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, señaló que sus órdenes no habían cambiado.

“Las deportaciones continuarán”, escribió Mullin en una publicación en internet al día siguiente de las elecciones, advirtiendo que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos no se toma días libres y que “esto incluye el Día de Acción de Gracias, Navidad y el Día de las Elecciones”.

María Bilbao, coordinadora de campaña del American Friends Service Committee en Miami, comentó que desde las elecciones ha recibido al menos una llamada al día de alguien detenido en el sur de Florida.

“Todo sigue exactamente igual. Los arrestos no han cesado en absoluto”, dijo Bilbao.

Agentes de la Patrulla de Carreteras de Florida y del ICE han detenido a personas en sus autos, así como en lugares que incluyen supermercados, farmacias y gasolineras. También han sido arrestados inmigrantes bajo supervisión cuando se presentaron en la oficina del ICE en Miami para sus citas.

Agentes se congregan ante un hospital de Los Ángeles

Erick Gasca, de 31 años, llegó a casa el viernes por la noche después de pasar la tarde jugando juegos de mesa con amigos. Vive cerca del Adventist Health White Memorial Medical Center en Los Ángeles.

Dijo que había una cantidad “sin precedentes” de vehículos con vidrios polarizados y sin placas estacionados cerca de la entrada de la sala de emergencias del hospital.

“Pensé que iban a allanar el hospital o algo así”, recordó.

El Departamento de Seguridad Nacional se negó a explicar la presencia de los agentes allí, aunque Bill Essayli, el principal fiscal del Departamento de Justicia en Los Ángeles, indicó que estaban llevando a un detenido para recibir atención médica. Essayli señaló que dos personas fueron arrestadas por agredir a agentes federales.

“El ICE no tiene como objetivo hospitales, escuelas ni iglesias”, indicó el Departamento de Seguridad Nacional en un comunicado.

La presencia de los agentes atrajo a unas 30 personas entre residentes y transeúntes. Un video grabado por la prima de Gasca, Michelle Rivera, muestra a manifestantes gritando y a agentes inmovilizando a alguien en el suelo.

El hospital dijo que no estuvo involucrado.

“White Memorial no participa en la aplicación de leyes migratorias”, afirmó el presidente del hospital, Daniel Fontoura, en un comunicado, y añadió que no permitiría que esas actividades “comprometan nuestro compromiso con la atención y la seguridad de los pacientes”.

Una pareja es arrestada en el aeropuerto de Phoenix

Una pareja casada de Orlando, Florida, fue arrestada el sábado en el aeropuerto de Phoenix mientras viajaba a un funeral.

Gustavo Romanello y Agustin Baccega, ambos de Argentina, tienen permisos de trabajo mientras solicitan asilo tras haber ingresado a Estados Unidos hace unos seis años, según Jonathan Batchelor, amigo de la familia.

Batchelor estaba hablando por teléfono con ellos en ese momento. Un amigo en común murió el viernes y la pareja viajaba para el funeral del sábado. Cuando la pareja salía del aeropuerto, dos agentes vestidos de civil preguntaron si uno de ellos era Agustin Baccega. Batchelor escuchó que el agente decía: “Los solicitantes de asilo no están legalmente en Estados Unidos”.

Batchelor contó que podía oír a Romanello caminando junto a su esposo durante el arresto y preguntando a los agentes cómo recoger sus pertenencias. Luego, según Batchelor, le preguntaron cuál era su nombre, “y entonces el guardia dijo: ‘Ah, ¿tienes otro par de esposas? Este es otro’”.

Las voces se fueron alejando y la llamada terminó.

Ambos hombres siguen en centros de detención. Trabajaban como acróbatas en Florida y no tenían antecedentes penales, dijo Batchelor.

“Esto simplemente está sacando a buenas personas que han estado cumpliendo las reglas de sus vidas y de la vida de quienes dependen de ellos y se preocupan por ellos”, expresó Batchelor.

El Departamento de Seguridad Nacional no respondió de inmediato a solicitudes de comentarios sobre los arrestos.

Hermanos gemelos detenidos cuando volvían a la universidad

Los hermanos se dirigían de vuelta a la universidad después de visitar a sus padres cuando fueron detenidos en una pequeña ciudad del centro de Alabama.

Luis y Carlos Orta-Santoro, de 19 años, nacidos en Venezuela y residentes en Estados Unidos desde hace cuatro años, son futbolistas en Wallace State Community College en Hanceville, Alabama.

Familiares dicen que tienen solicitudes de asilo pendientes, permisos de trabajo válidos y no tienen antecedentes penales. Ambos están ahora en un centro de detención migratoria.

“Nuestra familia está devastada”, dijo su tía, Carolina Orta.

El Departamento de Seguridad Nacional afirmó que, aunque habían ingresado al país legalmente, habían “permanecido más tiempo del permitido en desafío a nuestras leyes”, y que su caso sería visto por un juez de inmigración. Indicó que las solicitudes de asilo pendientes no otorgan estatus legal en Estados Unidos.

“Ambos jóvenes son miembros valiosos de la comunidad de Wallace State, y nuestros pensamientos están con ellos durante este momento difícil. Esperamos sinceramente una resolución positiva a su situación”, señaló la escuela en un comunicado.

Un niño haitiano es retenido, lo que provoca protestas en San Diego

Un niño haitiano de 8 años vivía con su tío en San Diego desde que su padre fue deportado el año pasado. El tío, que no es su tutor legal, lo llevó a una oficina del ICE cuando el niño fue citado el 4 de noviembre, y el menor quedó detenido.

Eso dejó al niño “sin el apoyo de su familia, su comunidad y su escuela”, según una carta dirigida a altos funcionarios del gobierno por la superintendenta del Distrito Escolar Unificado de San Diego, Fabi Bagula, y miembros de la junta escolar.

“Los niños no deberían perder el acceso a la educación simplemente por circunstancias que se desarrollan a su alrededor”, escribieron.

El ICE ha defendido sus acciones.

Johny Oxeda, pastor de la Fairmount Haitian Community Church, que ayudó a conseguir representación legal para el niño, dijo que al final se beneficiará al pasar por los canales legales.

Sin embargo, los activistas estaban furiosos.

“Esto no es protección infantil”, dijo Guerline Jozef, de Haitian Bridge Alliance, y añadió: “esto es trauma infligido por el Estado”.

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Los periodistas de The Associated Press Gisela Salomon en Miami y Elliot Spagat en San Diego contribuyeron.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP