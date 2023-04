Bob Lee, el fundador de la aplicación Cash App, fue asesinado a puñaladas en San Francisco

El Departamento de Policía de San Francisco dijo en un comunicado de prensa que los agentes respondieron a un informe de un apuñalamiento en Main Street a las 2:35 a.m. del martes y encontraron a un hombre de 43 años que sufría de aparentes heridas de arma blanca. La víctima falleció en un hospital.

La policía no identificó a la víctima, pero MobileCoin confirmó la muerte de Lee en respuesta a un correo electrónico de la agencia The Associated Press el miércoles.