Biden se reunirá con líderes legislativos para hablar sobre el tope de endeudamiento

ARCHIVO - El presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, izquierda, escucha mientras el presidente Joe Biden habla antes de una reunión sobre el tope de endeudamiento federal, el martes 9 de mayo de 2023, en la Oficina Oval de la Casa Blanca, en Washington. (AP Foto/Evan Vucci, archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved