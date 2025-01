En esta foto de archivo de agosto de 1922 se ve a Marcus Garvey en uniforme militar como “El Presidente Provisional de África” durante un desfile en el día inaugural de la Convención Anual de los Pueblos Negros del Mundo en la Avenida Lenox del distrito Harlem en la ciudad de Nueva York. (Foto AP) Copyright 2016 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistribu