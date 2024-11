Biden indulta a pavos en su última Navidad en la Casa Blanca y la primera dama recibe el árbol

El presidente Joe Biden, derecha, señala a lo lejos junto a John Zimmerman, izquierda, presidente de la Federación Nacional de Pavos; su hijo Grant Zimmerman, al centro, y el pavo nacional del Día de Acción de Gracias, de nombre Peach, durante una ceremonia de indulto en la Casa Blanca, el lunes 25 de noviembre de 2024, en Washington. (AP Foto/Susan Walsh) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.