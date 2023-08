Biden asistirá a la cumbre del G20 en Nueva Delhi y Harris a la de la ASEAN en Yakarta

ARCHIVO - El presidente estadounidense Joe Biden habla en una reunión con su colega indonesio Joko Widodo al margen de la cumbre del G20, 14 de noviembre de 2022 en Bali. La Casa Blanca anunció el martes 22 de agosto de 2023 que Biden asistirá en setiembre a la cumbre del G20 en Nueva Delhi y la vicepresidenta Kamala Harris irá a la cumbre de ASEAN en Yakarta. (AP Foto/Alex Brandon, File) Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.