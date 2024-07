Así fue el momento en que el francotirador del servicio secreto de EEUU neutraliza al atacante de Trump

En estas imágenes se observa el momento exacto en que el agente de seguridad dispara contra el agresor en el instante en que se produce el ataque contra el ex presidente norteamericano.

El Servicio Secreto de Estados Unidos confirmó este sábado que personal de este cuerpo “neutralizó” al autor del tiroteo en un mitin del ex presidente y candidato republicano Donald Trump (2017-2021) y que el agresor disparó desde “una posición elevada” fuera del recinto.

“El Servicio Secreto de Estados Unidos respondió rápidamente con medidas de protección y el ex presidente Trump está a salvo”, apuntó en un comunicado, donde se recuerda que un espectador murió y dos resultaron gravemente heridos.

Trump confirmó en un primer mensaje en su red Truth Social tras el tiroteo que una bala le alcanzó en la oreja derecha y dijo que es “increíble” que algo así pueda haber ocurrido en el país. “Me dispararon con una bala que atravesó la parte superior de mi oreja derecha. Supe inmediatamente que algo andaba mal porque escuché un zumbido, disparos e inmediatamente sentí la bala atravesando la piel. Sangré mucho y me di cuenta de lo que estaba pasando”, relató el precandidato republicano.

TRUMP-FOTOGALERÍA Agentes del Servicio Secreto de EEUU responden al sonido de disparos mientras el expresidente y virtual candidato presidencial republicano Donald Trump es rodeado por agentes del Servicio Secreto en un mitin de campaña en Butler, Pensilvania, el sábado 13 de julio de 2024. (AP Foto/Evan Vucci)

Trump explicó que de momento “no se sabe nada” sobre la identidad ni el móvil del agresor. Aunque todavía no ha sido confirmado de forma oficial, el tiroteo está siendo investigado como un intento de asesinato, según informaciones publicadas en medios citando a información proporcionada por las fuerzas de seguridad.

Hasta el momento, no ha trascendido la identidad del atacante ni las circunstancias de su muerte, aunque las autoridades recuperaron un “rifle tipo AR” en el sitio, indicó The Associated Press.

TRUMP-FOTOGALERÍA El expresidente y virtual candidato presidencial republicano Donald Trump recibe ayuda para bajar del estrado en un mitin de campaña en Butler, Pensilvania, el sábado 13 de julio de 2024. (AP Foto/Gene J. Puskar)

Las autoridades ordenaron reforzar la seguridad en las residencias del empresario republicano como medida de prevención, como se vio en las calles de Manhattan poco tiempo después, donde patrullas de la Policía local y oficiales armados rodearon la Trump Tower en pleno corazón neoyorquino.

A través de un comunicado publicado en redes sociales, la Oficina Federal de Investigación (FBI) explicó que se encuentra en el lugar en Butler, Pensilvania, y que “continuará trabajando junto con el Servicio Secreto de Estados Unidos a medida que avance la investigación”.