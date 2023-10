Asesinan a puñaladas al activista de izquierda Ryan Carson en Nueva York

El agresor llegó incluso a hacer amagos de atacar a la chica, pero finalmente, después de asesinar al joven activista, se marchó del lugar. Ambos regresan a casa después de una boda en Long Island, según ha informado el New York Post. Este mismo medio indica que otra mujer se acercó a la escena y le pidió al agresor que no le hiciera daño a Carson, mientras parecía gritar su nombre: "Brian", por eso la policía maneja como hipótesis que el sospechoso y la mujer se conocían., la chica sostuvo el cuerpo de Carson entre sus brazos hasta que fue trasladado de urgencia al hospital más cercano de la zona, pero ya no se podía hacer nada, puesto que el puñal había atravesado su corazón.