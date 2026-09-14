Aliado de Maduro planea declararse culpable de lavado de dinero en juicio en EEUU

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El entonces presidente venezolano Nicolás Maduro (izq) con Alex Saab en un evento en Caracas el 23 de enero del 2024. (AP foto/Jesus Vargas) AP

Alex Saab comparecerá ante la jueza Kathleen Williams en Miami el martes para una audiencia de cambio de declaración, según los registros judiciales. Los detalles del acuerdo de culpabilidad no se hicieron públicos y el abogado de Saab, Neil Schuster, declinó hacer comentarios.

Saab fue deportado en mayo por la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, en respuesta a la presión de Estados Unidos, que ha investigado al empresario nacido en Colombia durante más de una década. Fue acusado de un solo cargo de lavado de dinero vinculado a una presunta conspiración para crear empresas ficticias, falsificar registros de envío y quedarse con parte del dinero de contratos gubernamentales para importar alimentos desde Colombia y México.

Saab, de 54 años, ya había sido acusado durante el primer gobierno de Trump en 2019 y luego fue detenido durante una escala para reabastecimiento de combustible en Cabo Verde, en lo que el gobierno venezolano describió como una misión humanitaria a Irán.

Pero el presidente Joe Biden lo indultó en 2023 a cambio de la liberación de varios estadounidenses encarcelados en Venezuela. El acuerdo, parte de un esfuerzo fallido de la Casa Blanca de Biden para convencer a Maduro a que celebre elecciones justas, fue duramente criticado por republicanos y funcionarios policiales quienes de inmediato comenzaron a investigar a Saab por otros presuntos delitos no cubiertos por el indulto.

Funcionarios de Estados Unidos han descrito desde hace tiempo a Saab como el “recaudador” de Maduro y podrían pedirle que actúe como testigo de carácter contra el expresidente, quien espera juicio por cargos de narcotráfico en Manhattan tras ser capturado en un operativo estadounidense en enero.

La nueva acusación en Estados Unidos contra Saab y Maduro se produce mientras el gobierno de Trump reconfigura sus relaciones con Venezuela, centrando su atención en las vastas reservas de petróleo del país. Este mes, Trump anunció el “MAYOR ACUERDO PETROLERO EN LA HISTORIA DEL MUNDO” en Venezuela, una asociación mediante la cual el gobierno federal obtendrá participación en una nueva empresa con derechos para perforar en yacimientos petroleros con potencial para producir 65.000 millones de barriles.

_________________________________ Durkin Richer reportó desde Washington. _________________________________ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP

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