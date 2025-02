Algunas agencias, como el FBI y el Pentágono, ordenan a empleados ignorar indicaciones de Musk

El Departamento de Salud y Servicios Humanos que dirige Robert F. Kennedy Jr., ordenó el domingo por la mañana el cumplimiento entre sus cerca de 80.000 empleados. Esto ocurrió poco después de que el titular de asuntos jurídicos de la dependencia, Sean Keveney, había instruido a algunos a no hacerlo. Para la noche del domingo, la dirección de la agencia emitió nuevas instrucciones para que los empleados "suspendan actividades” relacionadas con la solicitud hasta el mediodía del lunes.

“Seré sincero con ustedes. Después de haber trabajado más de 70 horas la semana pasada para promover las prioridades del gobierno, recibir el siguiente correo electrónico me resulta un tanto insultante”, declaró Keveney en un email al que The Associated Press tuvo acceso.