americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Lamine Yamal anota a los 10 minutos en su primer partido como titular en el Mundial

ATLANTA (AP) — Lamine Yamal necesitó de apenas 10 minutos en su primer partido como titular en un Mundial para hacerse presente en el marcador en el escenario más grande del fútbol.

El español Lamine Yamal celebra después de anotar un gol ante Arabia Saudí en partido por el Grupo H del Mundial, el domingo 21 de junio de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Colin Hubbard)
El español Lamine Yamal celebra después de anotar un gol ante Arabia Saudí en partido por el Grupo H del Mundial, el domingo 21 de junio de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Colin Hubbard) AP

El delantero de 18 años llegó barriéndose para empujar el balón al fondo de las redes y poner a España al frente 1-0 sobre Arabia Saudí el domingo en Atlanta.

Lamine se perdió la recta final de la temporada del Barcelona por una lesión en el tendón de la corva y entró como suplente en el segundo tiempo del partido en el que España firmó un decepcionante empate 0-0 ante Cabo Verde en su presentación mundialista.

La duda sobre si Lamine sería titular en el siguiente encuentro fue el principal tema de conversación antes del partido contra Arabia Saudí, y el entrenador Luis de la Fuente les dio a los aficionados de España lo que querían. Esa decisión no tardó en rendir frutos con el gol tempranero de la precoz estrella.

El adolescente ya es considerado uno de los mejores jugadores del mundo y ayudó a España a ganar la Euro de 2024 a pesar de que inició el torneo con apenas 16 años.

Se perfila como el llamado a tomar el relevo de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo como la mayor estrella del deporte.

El domingo, Yamal se alejó corriendo para celebrar antes de caer de rodillas, rezar y besar el césped en el Atlanta Stadium.

Su gol fue el primero de una ráfaga ofensiva de España, una de las favoritas antes del torneo.

Mikel Oyarzabal, quien fue criticado por no tocar el balón en absoluto en los primeros 30 minutos ante Cabo Verde, no sólo dio la asistencia para Yamal, sino que anotó dos goles más — a los 21 y 24 minutos.

___

James Robson está en https://x.com/jamesalanrobson

___

AP Mundial: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Willy Semedo de Cabo Verde marca al español Lamine Yamal durante el partido del Grupo H del Mundial, el lunes 15 de junio de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Erik S. Lesser)

Cabo Verde impresiona en su debut en el Mundial y deja sin goles a España en el 1er tiempo

El árbitro Wilton Sampaio expulsa al sudafricano Sphephelo Sithole (izquierda) durante el partido entre México y Sudáfrica por el Grupo A del Mundial, el jueves 11 de junio de 2026, en la Ciudad de México. (AP Foto/Natacha Pisarenko)

3 tarjetas rojas marcan el partido inaugural del Mundial entre México y Sudáfrica

Destacados del día

El Cangrejo desafía a Trump y advierte que Cuba no aceptará imposiciones en medio de reformas económicas clave
VIDEO

El Cangrejo desafía a Trump y advierte que Cuba no aceptará imposiciones en medio de reformas económicas clave

Nadiem Amiri brinca tras anotar el primer gol de Alemania en la victoria 2-1 ante Costa de Marfil en el Grupo E del Mundial, el sábado 20 de junio de 2026. (AP Foto/Stephanie Scarbrough)

Los goles de Undav llevan a Alemania a la segunda ronda del Mundial al vencer 2-1 a Costa de Marfil

Alex Freeman (16) celebra tras anotar el segundo gol de Estados Unidos durante el partido contra Australia en el Grupo D del Mundial, el viernes 19 de junio de 2026, en Seattle. (AP Foto/Manu Fernández)

Sin Pulisic, EEUU somete 2-0 a Australia y visa boleto a los dieciseisavos de final del Mundial

El presidente de EEUU, Donald Trump, habla tras recorrer el nuevo avión presidencial Air Force One en la Base Conjunta Andrews, en Maryland, el viernes 19 de junio de 2026. (AP Foto/Manuel Balce Ceneta)

Trump presenta el nuevo avión presidencial Air Force One

Exoficial del MININT Rogelio Bolufé habría sido deportado de EEUU tras meses detenido y polémicas en el exilio

Exoficial del MININT Rogelio Bolufé habría sido deportado de EEUU tras meses detenido y polémicas en el exilio

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter