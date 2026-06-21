ICE arresta a cubano acusado de fraude tras ser liberado por cárcel santuario en Nuevo México: claves del caso

El ciudadano cubano Reinier Rodríguez-Hernández fue detenido por agentes de ICE en Albuquerque después de que una cárcel del condado Bernalillo no cumpliera una orden de retención migratoria. El caso reaviva el choque entre la administración federal y las llamadas jurisdicciones santuario.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, conocido como ICE , arrestó en Albuquerque, Nuevo México, al ciudadano cubano Reinier Rodríguez-Hernández , acusado en un caso de fraude con tarjetas de crédito y hurto.

Según la agencia federal, Rodríguez-Hernández ingresó ilegalmente a Estados Unidos por Del Rio, Texas , y fue arrestado previamente por la Policía de Albuquerque por tres cargos de fraude con tarjetas de crédito y un cargo de hurto. ICE aseguró que emitió una orden de retención migratoria ante el Centro de Detención Metropolitano del condado Bernalillo , pero que las autoridades locales no la cumplieron.

El punto central del caso está en la decisión de las autoridades locales. De acuerdo con ICE, el centro de detención liberó a Rodríguez-Hernández una vez concluido su proceso local, pese a la solicitud federal para mantenerlo bajo custodia migratoria.

La agencia calificó al condado Bernalillo como la única jurisdicción santuario de Nuevo México y afirmó que, por esa negativa, tuvo que desplegar un equipo de operaciones en la comunidad para localizar y arrestar nuevamente al cubano fuera de la cárcel.

El caso penal contra Rodríguez-Hernández está relacionado con una investigación sobre presunto robo de combustible mediante dispositivos de clonación de tarjetas.

Reportes locales indicaron que la Policía de Albuquerque arrestó a Rodríguez-Hernández y a Amaury Morán Martínez después de investigar el uso de dispositivos conocidos como skimmers, empleados presuntamente para robar información de tarjetas de crédito y comprar grandes cantidades de diésel. Durante la pesquisa, las autoridades también incautaron dos camionetas y dos teléfonos celulares.

Un caso que expone el choque entre ICE y las jurisdicciones santuario

La detención vuelve a colocar en el centro del debate las políticas santuario, que limitan la cooperación de autoridades locales con agencias federales de inmigración.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos demandó en mayo al estado de Nuevo México y a la ciudad de Albuquerque por medidas que, según el gobierno federal, obstaculizan la aplicación de las leyes migratorias. La demanda sostiene que esas políticas interfieren con la capacidad de las autoridades federales para ejecutar acciones de inmigración.

Para ICE, el caso Rodríguez-Hernández funciona como ejemplo de las consecuencias operativas de esas políticas: en lugar de recibir al detenido directamente desde la cárcel, los agentes tuvieron que ubicarlo y detenerlo en la comunidad.

Rodríguez-Hernández queda bajo proceso migratorio

Tras el arresto, Rodríguez-Hernández quedó bajo custodia migratoria mientras continúa su proceso. La deportación podría figurar entre los posibles desenlaces si las autoridades migratorias determinan que existe una orden de remoción aplicable o que no cuenta con una vía legal para permanecer en Estados Unidos.

En paralelo, el caso penal local sigue su curso. Las acusaciones por fraude con tarjetas, hurto y daños a la propiedad no equivalen a una condena, por lo que deberán ser resueltas en los tribunales correspondientes.

Más presión sobre cubanos con antecedentes o estatus irregular

El arresto ocurre en un contexto de mayor presión migratoria sobre ciudadanos cubanos con estatus irregular o antecedentes penales en Estados Unidos. CiberCuba reportó que entre enero y mayo de 2026 se realizaron 18 vuelos de deportación con al menos 612 cubanos retornados a la isla.

La difusión pública del arresto por parte de ICE también refuerza una estrategia de comunicación cada vez más visible: exponer casos de inmigrantes acusados de delitos para defender sus operativos y presionar a las jurisdicciones que se niegan a cumplir órdenes de retención migratoria.

Las claves del caso

Reinier Rodríguez-Hernández fue arrestado por ICE en Albuquerque tras haber sido liberado por una cárcel del condado Bernalillo.

ICE sostiene que el cubano ingresó ilegalmente a Estados Unidos por Del Rio, Texas.

La causa penal está vinculada a presunto fraude con tarjetas de crédito, hurto y robo de combustible mediante dispositivos de clonación.

El conflicto político se concentra en la negativa del centro de detención local a cumplir una orden de retención migratoria.

El desenlace migratorio dependerá del proceso ante las autoridades federales y de la evolución de las causas locales.