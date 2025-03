Alcaldes de Boston, Chicago, Denver y Nueva York testifican en Congreso sobre "ciudades santuario"

De izq a der: el alcalde de la ciudad de Nueva York Eric Adams el 20 de febrero del 2025 en Nueva York, el alcalde de Chicago Brandon Johnson el 25 de julio del 2024 en Chicago, el alcalde de Denver Mike Johnston el 3 de mayo del 2024 en Denver y la alcaldesa de Boston Michelle Wu el 2 de noviembre del 2022 en Boston. (AP foto) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.