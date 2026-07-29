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Cuba amplía permisos para el sector privado desde farmacias a explotación petrolera

LA HABANA (AP) — Cuba formalizó el miércoles las actividades permitidas al sector privado que durante décadas el Estado controló de manera centralizada, como la gestión de farmacias, y flexibilizó la participación de particulares en la importación, el comercio mayorista y la explotación petrolera.

Un coche antiguo pasa frente al Hotel Meliá Habana en La Habana, Cuba, el martes 21 de julio de 2026. (AP Foto/Ramón Espinosa)
Un coche antiguo pasa frente al Hotel Meliá Habana en La Habana, Cuba, el martes 21 de julio de 2026. (AP Foto/Ramón Espinosa) AP

Las normas publicadas en la Gaceta Oficial forman parte de un paquete de medidas aprobado por el Parlamento y el poderoso Partido Comunista de Cuba en junio.

La apertura económica se produce en medio de un cerco energético impuesto por Estados Unidos en enero que dejó casi paralizada a la isla, provocando la agudización de una crisis económica y afectando seriamente a la población.

“Esto complementa todas estas medidas que se han venido tomando y realmente permite, facilita la participación de los actores económicos no estatales en la economía del país”, dijo la presidenta del Instituto Nacional de Actores Económicos No Estatales, Lázara Mercedes López Acea, quien presentó las nuevas normas.

La legislación vigente hasta ahora contenía una lista de 125 actividades prohibidas y que el Estado cubano mantenía como su potestad exclusiva. De ellas 46 se eliminaron totalmente y otras 35 se flexibilizaron para dar cabida a la iniciativa privada, indicó López Acea.

Desde los años 60 Cuba mantuvo un modelo de férreo control estatal y centralización de la actividad económica, pero a comienzos de la pasada década el gobierno comenzó a permitir el trabajo por cuenta propia y en 2021 autorizó la constitución de pequeñas y medianas empresas (pymes). López Acea informó que actualmente operaban en la isla unas 15.600 pymes.

Las nuevas normas permiten la “gestión de servicios farmacéuticos” por parte de pymes y cooperativas. Las nuevas farmacias particulares serán un “complemento de la red estatal ante el desabastecimiento de medicinas que existe en la isla ”, explicó el portal oficial Cubadebate. Además, se autorizó la creación de residencias de cuidados para adultos mayores, cuya situación se ha vuelto muy compleja por el envejecimiento de la población y la migración de miles de jóvenes.

Paralelamente, el Ministerio de Comercio Interior informó que flexibilizará la venta mayorista y minorista por parte de particulares, al tiempo que el de Transporte hará lo propio con la importación de vehículos eléctricos y partes.

También se permitirá la explotación petrolera condicionada, tanto de empresas mixtas como particulares e inversores extranjeros, indicó la nueva legislación.

A su vez se limitó la extracción de minerales metalíferos a las personas naturales, pero se autorizó que pymes puedan realizarla dejando la “gran minería” –como el níquel del oriente cubano que fue recientemente abandonado por la canadiense Sherritt— para asociaciones económicas o inversores extranjeros.

FUENTE: AP

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