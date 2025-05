Acusan a legisladora demócrata de agresión tras altercado en centro de ICE, dice fiscal de N. Jersey

La representante federal LaMonica McIver exige la liberación del alcalde de Newark, Ras Baraka, después de que fue arrestado durante una protesta fuera de un centro de detención del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, el viernes 9 de mayo de 2025, en Newark, Nueva Jersey. (AP Foto/Angelina Katsanis) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.