Cristiano Ronaldo

Trump destaca a Cristiano Ronaldo durante cena de gala con el príncipe saudí: "Mi hijo es fan"

Donald Trump elogió a Cristiano Ronaldo durante la cena de gala en honor al príncipe saudí Mohammed bin Salman en la Casa Blanca. El encuentro, que reunió a figuras como Elon Musk, reforzó la influencia del futbolista en el soft power de Arabia Saudita.

Por Redacción América Noticias Miami
Cristiano Ronaldo Trump

Con humor, Trump contó que su hijo, Barron, quedó impresionado tras conocer al delantero:

“Barron pudo conocerlo. Creo que ahora respeta un poco más a su papá porque yo se lo presenté”, dijo entre risas mientras miraba hacia la mesa del jugador y su pareja, Georgina Rodríguez.

Ronaldo, figura central del Al-Nassr y uno de los atletas más influyentes del mundo, formó parte de la delegación saudí y acaparó la atención entre políticos, empresarios y referentes del deporte.

La presencia de Ronaldo, un movimiento de soft power saudí

Según la BBC, Cristiano Ronaldo fue invitado como símbolo del programa modernizador de Arabia Saudita, que ha invertido fuertemente en deporte para elevar su influencia global. El astro portugués es hoy una pieza clave del soft power del reino y uno de los rostros más visibles de su liga profesional.

Trump ya había adelantado que sería “un honor” recibir al futbolista en la Casa Blanca.

Entre los asistentes también estuvieron figuras como:

  • Elon Musk

  • Gianni Infantino, presidente de la FIFA

  • Tim Cook, director ejecutivo de Apple

  • Líderes tecnológicos, financieros y diplomáticos

Un evento marcado por la diplomacia entre Washington y Riad

La cena se desarrolló en medio de un nuevo intento de acercamiento entre Estados Unidos y Arabia Saudita. Para la Casa Blanca, el encuentro con Mohammed bin Salman fue una oportunidad para recomponer vínculos tras las tensiones surgidas por el asesinato del periodista Jamal Khashoggi en 2018.

En un comunicado oficial, el gobierno estadounidense informó que ambas naciones alcanzaron “acuerdos históricos” enfocados en:

  • Generación de empleo

  • Fortalecimiento de cadenas de suministro críticas

  • Estabilidad regional

  • Cooperación nuclear civil

  • Intercambio de minerales estratégicos

  • Inteligencia artificial

Arabia Saudita también manifestó su intención de invertir cerca de 1 billón de dólares en proyectos vinculados con la economía estadounidense.

Un vínculo que ya había dado señales

La sintonía entre Trump y Ronaldo no es nueva. En una entrevista con Piers Morgan, publicada a inicios de noviembre, el delantero afirmó que Trump “es uno de los hombres que pueden cambiar o ayudar a cambiar el mundo” y expresó su deseo de reunirse con él para hablar sobre paz global.

Durante la cena, esas declaraciones fueron retomadas por la prensa internacional como un gesto diplomático relevante.

En junio de 2025, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, también entregó a Trump una camiseta firmada por Ronaldo con el mensaje:

“Para el presidente Donald Trump, jugando por la paz”.

Cristiano Ronaldo, entre la agenda diplomática y el Mundial 2026

La visita del portugués ocurrió pocos días después de que Portugal asegurara su clasificación al Mundial 2026. Aunque Ronaldo no jugó el último partido de Eliminatorias por una sanción, su rol dentro del equipo sigue siendo determinante.

Además, el delantero acaba de renovar contrato con el Al-Nassr hasta 2027, consolidando su vínculo deportivo y político con Arabia Saudita.

Una noche lluviosa con invitados de alto calibre

La organización del evento en la Casa Blanca debió adaptarse a una fuerte lluvia que obligó a instalar una carpa de protección para los invitados. A pesar del mal clima, la gala reunió a figuras de alto perfil y reforzó el rol de Ronaldo como embajador deportivo y diplomático del proyecto saudí.

