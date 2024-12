Acusan de asesinato a sospechoso de matar al CEO de UnitedHealthcare en Nueva York

Foto de fichaje policial difundida el 9 de diciembre del 2024 por el Departamento Correccional de Pensilvania muestra a Luigi Mangione, el sospechoso de matar al CEO de UnitedHealthcare Brian Thompson. (Departamento Correccional de Pensilvania via AP)

El gobernador Josh Shapiro (centro), ofrece una conferencia de prensa acerca del arresto de Luigi Mangione, el 9 de diciembre de 2024, en Hollidaysburg, Pensilvania. Mangione es sospechoso del tiroteo letal contra el CEO de UnitedHealthcare, Brian Thompson. (AP Foto/Ted Shaffrey) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved