Activistas impugnan inscripciones por herencia en Harvard

Un grupo de personas se manifiestan el jueves 29 de junio de 2023 frente a la Corte Suprema, en Washington, después de que el máximo tribunal eliminara la acción afirmativa de las admisiones universitarias, señalando que la raza no puede ser un factor para determinar el ingreso de los alumnos. (AP Foto/José Luis Magaña, archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.