Abundan mensajes racistas y sexistas en sitio web para economistas

ARCHIVO - Vista del campus de la Universidad de Stanford en Stanford, California, 14 de marzo de 2019. Mensajes anónimos de tono racista, sexista y abusivo aparecen desde hace años en un sitio web de empleos para economistas. Muchos se originaron en universidades como Harvard, Stanford y la Universidad de Chicago, según los resultados de una investigacion difundidos el 20 de julio de 2023. (AP Foto/Ben Margot, File) Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved.