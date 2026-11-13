EEUU y México están por perder una gran victoria sanitaria. Esto hay que saber

Un hombre sostiene a su perro mientras recibe la vacuna contra la gripe durante una campaña de vacunación gratuita contra el COVID-19, la gripe y el sarampión, el lunes 9 de noviembre de 2026, en Ciudad de México. (AP Foto/Marco Ugarte) AP

Esta es una de las enfermedades más contagiosas conocidas por la medicina, pero las vacunas habían logrado detener de forma segura la propagación del virus en Estados Unidos durante 30 años. A lo largo de esas décadas, el sarampión se había convertido en una rareza médica en ese país, y las muertes por la enfermedad eran prácticamente desconocidas. Pero en los últimos dos años, grandes brotes han golpeado a varios estados, generando miles de contagios, incluidos aproximadamente una docena de fallecimientos.

Los expertos esperan que la reunión, convocada por la Organización Panamericana de la Salud, muestre que el sarampión ha regresado oficialmente a Estados Unidos y a México, es decir, que ahora el virus se está propagando de manera continua dentro de las fronteras de ambos países.

“Es un asunto importante. La decisión representa que estamos retrocediendo”, declaró el doctor David Margolius, director del departamento de salud de Cleveland y líder de una coalición de departamentos de salud de grandes ciudades de Estados Unidos.

A continuación presentamos un vistazo a las deliberaciones de la reunión y por qué son importantes.

En una reunión a puerta cerrada esta semana, una comisión asesora de la OPS examina evidencia genética para determinar si el mismo virus del sarampión ha estado propagándose durante un año o más en los brotes que se han abierto paso por Norteamérica desde 2024.

“Se basa únicamente en la genética”, explicó el doctor Amesh Adalja, médico especialista en enfermedades infecciosas en el área de Pittsburgh e investigador sénior del Centro para la Seguridad Sanitaria de Johns Hopkins.

De ser así, la comisión señalará que el país ya no puede considerarse libre de sarampión, lo que significa un regreso a la circulación sostenida del virus. El año pasado, la OPS retiró a Canadá la designación de estar libre de sarampión, la cual tenía desde 1998.

La comisión presentará su determinación al director de la OPS, el doctor Jarbas Barbosa, exfuncionario de salud de Brasil, quien tomará la decisión final. Funcionarios de la OPS indicaron que se programó un anuncio de los hallazgos para la próxima semana.

Funcionarios federales de salud dicen que la pérdida del estatus de eliminación del sarampión no cambiará el enfoque que tienen

Una decisión de la OPS de retirar a Estados Unidos su estatus de eliminación del sarampión no cambiará la manera en que los funcionarios federales de salud están abordando los brotes, dijo esta semana Erica Schwartz, directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).

“La eliminación de la designación sobre el sarampión no es lo que protege a los estadounidenses. La vacunación sí. Sabemos dónde está ocurriendo la transmisión y estamos trabajando con los departamentos de salud estatales y locales para llegar a esas comunidades. Perder una designación no significa que abandonemos un enfoque basado en evidencia. Significa que seguimos enfocados en detener los brotes”, señaló en el comunicado.

Pero muchos expertos en salud pública sostienen que una ocasión así exige una campaña reforzada y enérgica para promover las vacunas y ofrecer más orientación a los médicos. Critican lo que, según ellos, es una respuesta federal apagada y con tendencias políticas, y responsabilizan al secretario de Salud federal, Robert F. Kennedy Jr., quien fue una voz destacada del movimiento antivacunas antes de que el presidente Donald Trump lo pusiera al frente de las agencias de salud del país.

Kennedy ha promovido reducir el calendario de vacunación infantil, reconfigurar un crucial comité asesor sobre vacunas, y elogiar la orden ejecutiva de Trump que pide espaciar la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubeola. Los expertos señalan que esa medida va en contra de las recomendaciones de los grupos médicos, y probablemente derivará en que menos niños reciban todas las vacunas.

Estados Unidos está teniendo su peor año de sarampión en décadas

El sarampión suele comenzar con fiebre alta, seguida de una erupción característica que empieza en la cara y el cuello. La mayoría de las personas se recupera, pero es una de las principales causas de muerte entre niños pequeños, según la Organización Mundial de la Salud. Las complicaciones graves, incluida la ceguera y la inflamación del cerebro, son más comunes en niños pequeños y en adultos mayores de 30 años.

Estados Unidos alcanzó el estatus de eliminación del sarampión en el año 2000, después de décadas de campañas de vacunación, las cuales elevaron la tasa de vacunación infantil contra el sarampión por encima del 97%. Los expertos en salud dicen que se necesita una tasa del 95% para que, cuando un viajero infectado ingrese a una comunidad, haya tantas personas vacunadas que no se desencadene un brote.

Pero las tasas de vacunación en Estados Unidos han venido bajando desde hace años, en parte por declaraciones desacreditadas de que la vacuna puede causar autismo. Trump afirmó a previamente este año, sin presentar pruebas, que la vacuna triple viral —a la que se atribuye haber salvado millones de vidas en todo el mundo— posiblemente es “bastante letal”. El año pasado, la tasa de vacunación infantil cayó a aproximadamente 92% a nivel nacional, y fue mucho más baja en ciertos estados y en determinadas comunidades.

El sarampión se disparó el año pasado en grandes brotes en Texas, Arizona, Utah y Carolina del Sur. Y los más de 5.400 casos confirmados hasta ahora este año ya duplican el total de 2025, impulsados en gran medida por un brote en Pensilvania, que ha superado con creces a los anteriores. Es el peor año en cuanto a casos de sarampión desde 1991.

Estados Unidos ha registrado 10 muertes relacionadas con el sarampión este año, incluidos dos fallecimientos reportados el viernes: una en Pensilvania y la otra en Wisconsin. El conteo nacional de muertes por sarampión es más alto que el observado en cualquier año previo en más de tres décadas.

Al menos 50 personas han muerto por sarampión en México

Una vacuna contra el sarampión no estuvo disponible en México sino hasta años después de que se autorizara por primera vez una vacuna contra esta enfermedad —en 1963, en Estados Unidos—, y de que los estadounidenses comenzaran a aplicar las dosis. El país latinoamericano no alcanzó el estatus de eliminación del sarampión sino hasta 2016.

Los casos comenzaron a aumentar en México el año pasado. Los investigadores creen que un brote en el estado norteño de Chihuahua se originó a partir de un niño menonita no vacunado de ese estado mexicano que viajó al condado de Gaines, Texas, donde estaba ocurriendo un brote, y regresó infectado.

Hasta esta semana se han reportado más de 20.500 casos confirmados en todo el país. Se han reportado 50 muertes relacionadas con el sarampión, la mayoría de ellas en niños menores de 5 años.

El problema no se ha limitado a Norteamérica. Previamente este año, la OMS confirmó que Armenia, Austria, Azerbaiyán, España, el Reino Unido y Uzbekistán perdieron su estatus de eliminación del sarampión.

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La periodista de The Associated Press Megan Janetsky contribuyó a este despacho desde Ciudad de México.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP