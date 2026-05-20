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EEUU toma petrolero con bandera iraní sospechoso de violar bloqueo

WASHINGTON (AP) — El ejército de Estados Unidos abordó el miércoles un petrolero comercial con bandera iraní en el golfo de Omán sospechoso de tratar el bloqueo impuesto a puertos iraníes, informó el Comando Central.

Buques de carga en el Golfo de Omán, cerca del Estrecho de Ormuz, vistos desde las cercanías de Khor Fakkan, Emiratos Árabes Unidos, el 1 de mayo del 2026. (AP foto/Fatima Shbair)
Buques de carga en el Golfo de Omán, cerca del Estrecho de Ormuz, vistos desde las cercanías de Khor Fakkan, Emiratos Árabes Unidos, el 1 de mayo del 2026. (AP foto/Fatima Shbair) AP

El Comando indicó en redes sociales que el M/T Celestial Sea fue registrado y desviado por sospecha de que intentaba dirigirse a un puerto iraní.

Es al menos la quinta embarcación abordada desde que el gobierno de Trump inició el bloqueo del transporte marítimo iraní.

Los militares abordaron el petrolero después de que el presidente Donald Trump manifestara que había cancelado nuevos ataques militares contra Irán en un intento por avanzar en las negociaciones para poner fin a la guerra.

Trump señaló que había planeado “un ataque muy importante” para el martes, pero lo pospuso porque los países del Golfo Pérsico le pidieron que esperara de dos a tres días al sentir que están cerca de un acuerdo con Irán. Trump repetidamente ha fijado plazos para Teherán pero luego ha dado marcha atrás.

Irán mantiene un control sobre el estrecho de Ormuz, la ruta marítima vital para los suministros mundiales de petróleo, y Estados Unidos ha hecho cumplir su propio bloqueo sobre los puertos y la costa iraníes, además de incautar barcos vinculados a Teherán en zonas más alejadas.

El ejército de Estados Unidos inició el bloqueo a mediados de abril, varios días después de un alto el fuego, en un esfuerzo por obligar a Teherán a abrir el estrecho y aceptar un acuerdo para poner fin a la guerra. Antes del bloqueo de Estados Unidos, Teherán había permitido el paso de algunos barcos percibidos como amistosos mientras cobraba tarifas considerables, lo que dio pie a acusaciones de que está tomando como rehén a la economía mundial.

El ejército de Estados Unidos ha dicho que 1.550 embarcaciones de 87 países están actualmente varadas en el Golfo Pérsico.

Las interrupciones en esta vía fluvial han provocado fuertes oscilaciones en el mercado energético mundial y han elevado los precios de la gasolina en Estados Unidos, lo que podría generar problemas para el Partido Republicano de Trump de cara a las elecciones de mitad de mandato en noviembre.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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