EEUU sumó 172.000 empleos el mes pasado; mercado laboral resiste pese a la guerra con Irán

Un participante en una feria de empleos en Sunrise, Florida, el 28 de agosto del 2025. (AP foto/Marta Lavandier) AP

El Departamento de Trabajo informó el viernes que el crecimiento del empleo bajó ligeramente el mes pasado frente a una cifra revisada de 179.000 en abril. La tasa de desempleo se mantuvo en un bajo 4,3%.

El mercado laboral se ha estado recuperando este año de un desastroso 2025 y, hasta ahora, ha resistido el alza de los precios de la energía y el aumento de la incertidumbre económica desde que Estados Unidos e Israel atacaron a Irán a finales de febrero.

La contratación ha repuntado este año tras un desastroso 2025, mostrando una fortaleza inesperada frente a la incertidumbre económica y los altos precios de la energía provocados por la guerra con Irán.

El desempleo se mantuvo en un bajo 4,3% en mayo. Pero, pese a la mejora respecto del año pasado, la creación de empleo está muy por debajo del auge que siguió a los confinamientos por la pandemia.

Trabajadores, buscadores de empleo y empleadores están atrapados en una situación de "ni despedimos ni contratamos" .

“Quienes tienen trabajo se aferran a él, mientras quienes no lo tienen se quedan sin tenerlo”, escribió Diane Swonk, economista jefe de la firma de impuestos y consultoría KPMG.

“El resultado es una sensación de estar congelados o de quedar en una especie de purgatorio”.

A muchos jóvenes les está resultando difícil abrirse paso en un mercado laboral estancado. Y los trabajadores que han sido despedidos tienen problemas para volver a trabajar. Más de una cuarta parte de los desempleados en abril llevaba sin empleo más de seis meses, frente a menos del 20% hace dos años.

Al ver reducidas sus perspectivas, los estadounidenses se muestran reacios a dejar sus empleos y buscar algo mejor en otro lugar. En abril, el número de personas que renunciaron cayó al nivel más bajo desde los días aterradores de agosto de 2020, cuando el COVID-19 se propagaba sin control.

El año pasado, los empleadores añadieron 9.700 empleos al mes, la cifra más baja fuera de una recesión desde 2002.

Este año, la contratación se ha recuperado, con un promedio de 76.000 nuevos empleos al mes de enero a abril. Los grandes reembolsos de impuestos —producto de los recortes fiscales de 2025 del presidente Donald Trump— han dado un impulso a la economía, compensando el impacto del alza de los precios de la energía desde que Estados Unidos e Israel atacaron a Irán a finales de febrero. Pero esos reembolsos en su mayoría se han guardado, y los precios de la gasolina siguen por encima de 4 dólares por galón.

Las empresas de atención médica han estado apuntalando el mercado laboral.

En el último año, han añadido más de 456.000 empleos; todos los demás empleadores en conjunto, han recortado 205.000.

Martha Gimbel y Ryan Nunn, del Budget Lab de la Universidad de Yale, señalan que la fuerte contratación en el sector sanitario no sorprende, ya que los estadounidenses envejecen y necesitan más medicinas y visitas al médico. De hecho, el crecimiento del empleo en la industria está en línea con las previsiones del Departamento de Trabajo de hace una década.

“La pregunta no es por qué la atención médica ha seguido contratando; es por qué otras industrias no lo han hecho”, escribieron en un reporte, sugiriendo que una explicación podría ser una ofensiva contra la inmigración que ha reducido la oferta de trabajadores nacidos en el extranjero.

Al menos Estados Unidos no necesita tantos empleos nuevos como antes. La caída de la inmigración y el aumento de las jubilaciones de los baby boomers significan que menos personas compiten por trabajo. Como resultado, el llamado punto de equilibrio —la cantidad de nuevos empleos necesaria para mantener estable la tasa de desempleo— probablemente ha bajado a cerca de cero, desde los 155.000 nuevos empleos al mes que eran típicos hace dos o tres años, según un informe de la Reserva Federal.

Algunos analistas temen que la inteligencia artificial elimine empleos básicos. Pero los economistas Gregory Daco y Lydia Boussour, de la firma de impuestos y consultoría EY-Parthenon, escribieron en un comentario el martes que la “adopción” de la IA “está resultando más gradual y costosa de lo que muchos anticipaban. Las empresas están usando cada vez más la IA para mejorar la productividad y controlar los costos laborales”. Pero la IA, añadieron, ha reducido la contratación en lugar de “desencadenar despidos generalizados”.

Y un nuevo estudio del Banco de la Reserva Federal de Nueva York identificó otra posible causa de las dificultades de los jóvenes para conseguir empleo después de la universidad: el auge del trabajo remoto. Las empresas, al parecer, se muestran reacias a contratar a recién graduados para empleos desde casa porque es más difícil capacitarlos y guiarlos cuando no acuden a la oficina.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP