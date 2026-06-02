EEUU sanciona plataforma de intercambio de activos digitales de Irán

Entre los sancionados figuran la mayor firma de activos digitales de Irán, Nobitex, y su presidente y cofundador, Amir Hossein Rad. El Departamento del Tesoro afirma que Nobitex procesó el año pasado más del 50% de todos los ingresos iraníes por activos digitales y respalda la vasta red iraní de evasión de sanciones.

Las sanciones se anuncian mientras un par de agencias de noticias iraníes semioficiales informaron el martes que Irán dejó de comunicarse con los mediadores sobre la extensión de un alto el fuego en la guerra con Estados Unidos e Israel.

El presidente Donald Trump ha cuestionado esa afirmación y manifestó que las conversaciones continúan.

El Tesoro acusa a Nobitex de trasladar activos y fondos fuera del país para proteger la riqueza del régimen después del inicio de la guerra. No fue posible contactar por correo electrónico a un representante de Nobitex.

Estados Unidos sostiene que Irán depende en gran medida de las criptomonedas y otros activos digitales para evadir sanciones. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo este mes en el Foro Económico Nacional Reagan: “Hemos incautado alrededor de 1.000 millones de dólares de sus criptomonedas”.

El anuncio más reciente del gobierno de Trump es una de varias medidas implementadas para infligir dolor económico a Irán. También ha impuesto sanciones económicas secundarias a países que hacen negocios con personas, empresas y barcos bajo control iraní, incluidos aliados como Emiratos Árabes Unidos y competidores como China. Los bancos han recibido advertencias sobre el manejo de dinero iraní.

Y la semana pasada, Estados Unidos impuso sanciones a la recién creada Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico de Irán, un organismo destinado a controlar el transporte marítimo a través del Estrecho de Ormuz. El Tesoro califica a la agencia como un “plan para extorsionar al transporte marítimo internacional”.

Mientras tanto, el ejército de Estados Unidos ha detenido a buques mercantes que intentaban romper el bloqueo de los puertos iraníes. Estados Unidos lanzó el bloqueo el 17 de abril después de que Irán, en la práctica, cerrara el estrecho tras el inicio de la guerra el 28 de febrero.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP