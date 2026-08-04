EEUU revoca visa del embajador de Brasil en medio de disputa con Lula

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, segundo de la derecha; el vicepresidente Geraldo Alckmin, a la izquierda; la primera dama de Brasil, Rosangela da Silva, a la derecha; y la esposa del vicepresidente, Lu Alckmin, sostienen una bandera brasileña durante la convención del Partido de los Trabajadores, en São Paulo, Brasil, el domingo 2 de agosto de 2026, en la que Lula fue confirmado como candidato presidencial del partido para las próximas elecciones. (AP Foto/André Penner) AP

El Departamento de Estado estadounidense indicó que la decisión fue una respuesta recíproca a la medida de Brasil. Funcionarios señalaron que la medida se había aplazado varias veces para darle al presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva margen para dar marcha atrás, algo que no hizo. No obstante, los funcionarios manifestaron que la medida podría revertirse rápidamente si Brasil toma las acciones que Estados Unidos considera apropiadas y acepta al nominado de Trump para el cargo de embajador.