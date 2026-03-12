americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

EEUU recibe la ayuda que necesitaba de Italia y avanza a cuartos del Clásico Mundial

HOUSTON (AP) — Un día después de que su manager proclamó originalmente que Estados Unidos se había clasificado, el equipo selló efectivamente su pase a los cuartos de final del Clásico Mundial de béisbol.

Mark DeRosa, manager de Estados Unidos, se ajusta la gorra antes de un juego de exhibición ante los Rockies de Colorado, el miércoles 4 de marzo de 2026 en Scottsdale, Arizona (AP Foto/Ross D. Franklin)
Mark DeRosa, manager de Estados Unidos, se ajusta la gorra antes de un juego de exhibición ante los Rockies de Colorado, el miércoles 4 de marzo de 2026 en Scottsdale, Arizona (AP Foto/Ross D. Franklin) AP

Los estadounidenses recibieron la ayuda que necesitaban de Italia y pudieron empezar a relajarse a partir de las entradas intermedias de un juego en que ni siquiera participaban. Italia arrolló a México por 9-1 la noche del miércoles, lo que les dio a los Azzurri el primer puesto del Grupo B y aseguró el avance de los estadounidenses como el equipo que terminó en segundo lugar.

Vinnie Pasquantino protagonizó el primer juego de tres jonrones en la historia del Clásico Mundial para encabezar la victoria de los italianos. El jugador de los Reales de Kansas City tuvo un mensaje para los estadounidenses.

“De nada, Estados Unidos", señaló. "Estábamos pensando en ustedes allá en su hotel. Estábamos pensando en ustedes. Así que me alegra que pudieran unirse a nosotros en la fiesta”.

Italia venció a Estados Unidos por 8-6 la noche anterior. Ello convirtió a los estadounidenses en meros espectadores mientras esperaban evitar la eliminación.

Los italianos —con un roster repleto de estadounidenses de ascendencia italiana— terminaron con un registro de 4-0, mientras que Estados Unidos quedó 3-1.

México (2-2), que perdió ante Estados Unidos, quedó eliminado del Clásico y quedó sin posibilidad alguna de clasificarse a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Los estadounidenses se quedarán en Houston para enfrentar el viernes a Canadá, que avanzó más allá de la primera ronda por primera vez. Italia jugará contra Puerto Rico en el otro duelo de cuartos de final en Daikin Park el sábado.

Estados Unidos, con un roster lleno de estrellas, también venció a Gran Bretaña y Brasil en la fase de grupos.

Tras la derrota ante Italia, el mánager de Estados Unidos, Mark DeRosa, respondió preguntas sobre si pensaba que su equipo ya había asegurado un lugar en los cuartos de final con la victoria del lunes por la noche sobre México. Había hecho comentarios en ese sentido durante una aparición televisiva a la mañana siguiente.

“Mucho respeto por Italia —es raro— queremos ganar este juego aunque ya tengamos asegurado el pase a los cuartos de final, porque México juega contra Italia en realidad mañana", comentó en esa entrevista. "Así que, por como queda el calendario, éste es un juego importante para nosotros”.

DeRosa señaló que se expresó mal en esa entrevista y que no creía que el equipo ya hubiera asegurado el pase.

Ahora que los estadounidenses están en los cuartos de final, saben que necesitan ganar para avanzar a Miami.

___

AP MLB: https://apnews.com/hub/mlb

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El uruguayo Federico Valverde, del Real Madrid, festeja tras anotar en el partido de ida de los octavos de final de la Champions League ante el Manchester City, el miércoles 11 de marzo de 2026 (AP Foto/Jose Breton)

Triplete de Valverde mitiga angustia en el Madrid de Arbeloa

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, habla con la prensa en su oficina en Santiago, Chile, el martes 3 de marzo de 2026. (AP Foto/Esteban Félix)

Kast asume el poder en Chile y marca el giro más pronunciado hacia la derecha desde la dictadura

Una columna de humo se eleva el lunes 9 de marzo de 2026 tras un ataque aéreo israelí en Dahiyeh, en las afueras del sur de Beirut, Líbano. (AP Foto/Bilal Hussein)

Irán lanza drones hacia Arabia Saudí y Kuwait

Gente ante una pantalla que muestra el índice bursátil japonés Nikkei en una firma de inversión el lunes 9 de marzo de 2026, en Tokio.(Kyodo News via AP)

Las acciones mundiales caen mientras la guerra de Irán eleva el crudo a más de 110 dólares el barril

Destacados del día

Mario Díaz-Balart revela contactos secretos de EEUU con el círculo íntimo de Raúl Castro en medio de presión sobre Cuba

Mario Díaz-Balart revela contactos secretos de EEUU con el círculo íntimo de Raúl Castro en medio de presión sobre Cuba

Cuba quedó eliminada del Clásico Mundial de Béisbol

Cuba quedó eliminada del Clásico Mundial de Béisbol

Demócratas bloquean financiación del DHS por 25 días mientras crecen alertas de terrorismo y caos en aeropuertos

Demócratas bloquean financiación del DHS por 25 días mientras crecen alertas de terrorismo y caos en aeropuertos

Espía castrista Gerardo Hernández defendió a Jorge Perugorría y culpó a Trump por la crisis que vive Cuba

Espía castrista Gerardo Hernández defendió a Jorge Perugorría y culpó a Trump por la crisis que vive Cuba

Arrestan a dos cubanos en Florida por robo organizado de más de 370 mil dólares en tiendas minoristas

Arrestan a dos cubanos en Florida por robo organizado de más de 370 mil dólares en tiendas minoristas

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter