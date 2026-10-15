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EEUU investiga cartas con sustancias sospechosas enviadas a oficinas del Congreso y electorales

WASHINGTON (AP) — Las autoridades estadounidenses investigan cartas con “sustancias sospechosas” que se han enviado por correo a oficinas del Congreso y electorales en todo el país.

El sello del FBI en el podio antes de una conferencia de prensa en la oficina de esa agencia en Portland, Oregon, el 16 de enero del 2025. (AP foto/Jenny Kane)
El sello del FBI en el podio antes de una conferencia de prensa en la oficina de esa agencia en Portland, Oregon, el 16 de enero del 2025. (AP foto/Jenny Kane) AP

Las autoridades instan a los destinatarios a tratar las cartas como “potencialmente peligrosas”.

El Senado fue informado de la investigación mediante un mensaje obtenido por The Associated Press, dirigido al sargento de armas del Senado.

Los envíos llegan apenas tres semanas antes de las elecciones y recuerdan una amenaza similar en 2023, cuando varias oficinas electorales recibieron sobres que contenían el potente opioide fentanilo.

En el Congreso, la situación parecía limitarse al Senado, pero la Cámara de Representantes estaba monitoreando, según una persona familiarizada con el asunto que no estaba autorizada a hablar públicamente sobre la investigación.

Paquetes enviados por correo que contenían un polvo sospechoso llevaron a la evacuación esta semana de oficinas electorales en Luisiana y Oklahoma. El secretario de gobierno de Ohio indicó que el Servicio Postal interceptó un paquete que contenía un polvo blanco destinado a su oficina y señaló que envíos similares habían sido enviados a funcionarios electorales en varios estados.

La Asociación Nacional de Secretarios de Gobierno y la Asociación Nacional de Directores Electorales Estatales emitieron un comunicado conjunto en el que condenaron lo que calificaron de amenazas contra el personal electoral.

“Quienes administran nuestras elecciones nunca deberían temer por su seguridad mientras cumplen con sus funciones esenciales”, manifestaron en su comunicado.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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