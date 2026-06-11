EEUU inicia un 2do día de ataques contra Irán. Irán responde contra estados del golfo y Jordania

Un clérigo mira su celular en el escenario ante una pantalla con retratos del fallecido fundador de la Revolución Islámica, el ayatolá Jomeini, a la izquierda; el fallecido líder supremo Alí Jamenei y el actual líder supremo Moytabá Jamenei, durante un acto progobierno en Teherán, Irán, el sábado 7 de junio de 2026. (AP Foto/Vahid Salemi) AP

El nuevo asalto estadounidense sobre múltiples ciudades iraníes se produjo mientras los esfuerzos por negociar el fin de la guerra volvían a parecer atascados. Irán insistía en que mantendría su control asfixiante sobre el estrecho de Ormuz, lo que ha interrumpido los suministros energéticos mundiales y ha impulsado al alza los precios del petróleo. El ataque estadounidense pareció más intenso y más amplio que el del día anterior, aunque Irán no difundió información sobre qué fue alcanzado.

Kuwait cerró su espacio aéreo debido al ataque de la mañana del jueves, sin dar detalles sobre posibles daños. Jordania no mencionó el ataque, aunque la embajada de Estados Unidos en Amán advirtió al respecto. Y Baréin hizo sonar sus sirenas de alerta por misiles sin mencionar posibles daños allí.

El tercer intercambio de fuego esta semana ha puesto a prueba un frágil alto el fuego de dos meses. El primero fueron ataques entre Irán e Israel desde el domingo hasta el lunes, seguidos por las dos rondas de fuego entre Estados Unidos y Teherán.

Trump ha instado a Irán a firmar un acuerdo para poner fin a la guerra y sugirió a principios de esta semana que un pacto podría alcanzarse en cuestión de días.

Pero Irán ha demostrado resiliencia pese a semanas de intensos bombardeos. Apuesta a que su capacidad de cerrar de manera efectiva el estrecho de Ormuz —un paso crucial para el petróleo y el gas natural— le da una fuerte carta de negociación.

Aun así, ambos países parecen estar buscando una manera de terminar el conflicto, si logran presentarlo como una victoria en casa.

Mientras tanto, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, parece decidido a perseguir objetivos que dificultan más el compromiso: el colapso del gobierno teocrático de Irán, la eliminación de su programa nuclear y la destrucción del grupo político y militar Hezbollah, aliado de Irán, en Líbano.

EEUU ataca a Irán, que responde con disparos a estados del golfo Pérsico

El Comando Central de Estados Unidos informó que su más reciente ronda de ataques aéreos terminó poco antes del amanecer del jueves en Irán. El mando militar señaló que los ataques se produjeron “en respuesta a la agresión injustificada y continuada de Irán” y tuvieron como objetivo “capacidades iraníes de vigilancia militar, sistemas de comunicación y emplazamientos de defensa aérea”. No dio detalles sobre los daños causados por los ataques, que, según indicó, fueron ejecutados por la Fuerza Aérea de Estados Unidos, los Marines y la Marina.

Las explosiones de los ataques resonaron en torno a la capital iraní, Teherán, así como en la ciudad portuaria de Bandar Abbas y otras zonas del sur a lo largo del estrecho de Ormuz.

Irán respondió lanzando ataques contra Baréin, Kuwait y Jordania por segundo día.

Israel también advirtió a primera hora del jueves a los residentes del norte que buscaran refugio tras la detección de presunto fuego entrante desde Líbano.

Trump dice que EEUU está pasando petróleo a escondidas por Ormuz

Desde que Estados Unidos e Israel iniciaron la guerra con los ataques del 28 de febrero contra Irán, el conflicto ha sacudido la economía mundial, ha elevado los precios de la energía y ha encarecido los alimentos y otros productos básicos.

El referente internacional del crudo se negociaba por encima de los 93 dólares por barril el miércoles, un alza de más del 25% desde el inicio de la guerra.

Trump afirmó que el ejército de Estados Unidos ha emprendido desde el mes pasado una “misión secreta” para hacer pasar a escondidas cargamentos de petróleo eludiendo a las fuerzas iraníes en el estrecho de Ormuz. Sostuvo que los barcos estaban cruzando de noche, ayudados por la destrucción de equipos de radar iraníes.

Trump dijo que, como resultado, más de 100 millones de barriles de petróleo han eludido el control asfixiante de Irán sobre el estrecho. No hubo confirmación inmediata de esa cifra, que equivale aproximadamente a cinco días de los envíos de petróleo que atravesaban la vía marítima antes de que comenzara la guerra.

El papel de los militares no quedó claro de inmediato. El Comando Central de Estados Unidos refutó el miércoles las afirmaciones de Irán de que el estrecho de Ormuz está cerrado, al señalar que los buques comerciales siguen transitando en ambos sentidos.

Grandes desacuerdos complican un acuerdo de paz rápido

Receloso ante los altos precios de la gasolina en la antesala de las elecciones de medio mandato en noviembre, Trump parece estar buscando una victoria rápida. Pero también está planteando exigencias que a Irán le resultará difícil aceptar.

Estados Unidos quiere que Irán renuncie a su reserva de uranio altamente enriquecido. Aunque Irán insiste en que su programa nuclear es pacífico, ese uranio está a un corto paso técnico de niveles aptos para armas.

Irán se niega a entregar el uranio y exige alivio de las sanciones. También quiere la liberación de activos congelados incluso antes de que exista un acuerdo final, algo que Trump rechazó.

Irán ha insistido en que cualquier acuerdo para poner fin a la guerra también debe terminar los combates entre su aliado Hezbollah e Israel.

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Price y Toropin informaron desde Washington.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP