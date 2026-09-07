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EEUU informa quinto barco atacado en menos de dos semanas vinculado a grupo criminal de Ecuador

QUITO (AP) — El Comando Sur de Estados Unidos informó el lunes que sus fuerzas en el océano Pacífico neutralizaron una nueva embarcación de Ecuador que, según precisaron, estaba vinculada con el peligroso grupo criminal Los Choneros.

Las fuerzas de tarea conjunta neutralizaron “exitosamente una estación de reabastecimiento flotante” que de acuerdo a un comunicado del Comando Sur en X, “apoyaba operaciones ilícitas de tráfico de drogas en el mar en el Pacífico Oriental”.

En un vídeo que acompaña a la publicación, se observan imágenes de militares abordando un barco, luego un helicóptero que lo sobrevuela y finalmente un proyectil que lo impacta y provoca su hundimiento.

“La inteligencia confirmó la participación del buque con la organización narco-terrorista violenta Los Choneros ”, aseveró el Comando Sur. Agregó que quienes estaban en la embarcación fueron retirados y serán transferidos a las autoridades ecuatorianas.

Indicó además que fuerzas estadounidenses continúan realizando operaciones “precisas y profesionales para desmantelar las redes logísticas que alimentan el narcotráfico en el Hemisferio Occidental”.

Las autoridades de Ecuador no han emitido ningún comentario respecto a este último caso.

Este barco hundido, cuyo nombre no se menciona, es el quinto neutralizado por fuerzas de Estados Unidos en menos de dos semanas.

El último de ellos fue el pesquero “María Candelaria”, impactado la semana pasada también en el Pacífico, de acuerdo con información del Comando Sur en el Pacífico, en coordinación con las autoridades ecuatorianas.

Tras ello, la Armada de Ecuador localizó a 26 tripulantes de ese barco que llegaron el domingo a la ciudad portuaria de Manta. También fueron localizados ocho pescadores del “Conquista II”, mientras sus familiares en el continente exigían información sobre su paradero.

Los otros dos barcos son el “OM2” y “Los Tres Hermanos”, cuyos tripulantes dicen que fueron hundidos. El Comando Sur los señaló hace unos días como “estaciones flotantes de reabastecimiento para múltiples embarcaciones dedicadas a operaciones ilícitas de tráfico de drogas”, en publicaciones en la red social X.

Todos los barcos fueron vinculados a Los Choneros, que Estados Unidos considera una organización terrorista extranjera.

Estos casos se suman a los de otras tres embarcaciones, cuyos tripulantes aseguran que fueron interceptados por fuerzas estadounidenses este año. En el caso del “Fiorella”, ocho pescadores continúan desaparecidos desde enero. Los tripulantes de las otras embarcaciones volvieron al país tras ser enviados a El Salvador.

FUENTE: AP

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