EEUU hará permanente el requisito de fianzas de visa; afectará sobre todo a países africanos

ARCHIVO - El escudo del Departamento de Estado de EEUU en el atril de la sala de prensa del Departamento de Estado en Washington, el 31 de enero de 2022. (Mandel Ngan, Pool vía AP, archivo) AP

Un borrador de aviso publicado el viernes en el Registro Federal señala que una revisión de casi un año “aportó datos suficientes” para indicar que el programa de fianzas hace cumplir de manera efectiva las condiciones de las visas, y que se volvería permanente.

El aviso se publicará formalmente el lunes, el día en que el programa pasa a ser permanente, y podrían añadirse más países a la lista. El programa piloto fijó el monto máximo de la fianza en 15.000 dólares, con montos menores de 5.000 y 10.000 dólares según el criterio de un funcionario consular. La norma final eleva el máximo a 20.000 dólares y elimina el pago mínimo de 5.000 dólares.

El programa exige que los titulares de pasaportes de los países afectados paguen la fianza para ser entrevistados para visas de negocios y turismo —conocidas como visas B1 y B2— para viajar a Estados Unidos. La fianza se reembolsa si se deniega la solicitud de visa o --si se concede-- si la persona cumple los términos de la visa.

El gobierno de Trump implementó el programa en agosto del año pasado para combatir a quienes se quedan más tiempo del permitido por su visa y como parte de sus esfuerzos más amplios para frenar la inmigración ilegal. El gobierno calcula que arrestar y deportar a visitantes que han excedido el tiempo autorizado por su visa cuesta alrededor de 18.000 dólares por persona.

Funcionarios del Departamento de Estado han calificado el programa como un gran éxito. En 2024, casi 45.500 visitantes de los 50 países incluidos en el programa se quedaron más tiempo del permitido por sus visas, según el aviso. En los primeros 10 meses del programa piloto de fianzas para visas, el número de casos de permanencia excedida de esos países fue inferior a 50, indicó.

Los críticos han afirmado que la fianza impone una carga innecesariamente dura a personas de países empobrecidos para visitar a familiares o para buscar oportunidades educativas o de negocios en Estados Unidos.

Según proyecciones gubernamentales y estadísticas del primer año del programa, el Departamento de Estado esperaba inicialmente que alrededor de 2.000 solicitantes de visa tuvieran que depositar la fianza. En cambio, el departamento determinó que aproximadamente 20.000 solicitantes estaban sujetos al requisito de la fianza.

Casi la mitad de esos solicitantes optó por no pagar la fianza y hubo una caída del 83% en el número de visas de negocios y turismo emitidas a ciudadanos de los países de la lista.

“El departamento espera que esta norma final contribuya a la reducción continua de la demanda de solicitudes de visas B1/B2 de ciudadanos de países sujetos al programa”, señala el aviso.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP