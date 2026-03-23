EEUU envía drones a Nigeria para inteligencia y entrenamiento

Los drones MQ-9, también conocidos como Reapers, fueron desplegados junto con 200 soldados que llegaron a Nigeria el mes pasado. Los drones, que pueden volar a altitudes superiores a 12.100 metros (40.000 pies) y permanecer en el aire durante más de 30 horas, han sido utilizados durante años por el ejército de Estados Unidos y la CIA sobre Oriente Medio, en Afganistán, Irak y ahora sobre Yemen durante la campaña de bombardeos estadounidense allí.

Nigeria, el país más poblado de África, enfrenta una compleja crisis de seguridad, especialmente en el norte del país. Entre los grupos islamistas más destacados activos en Nigeria están Boko Haram y su facción escindida, que está afiliada al grupo Estado Islámico y se conoce como Provincia del Estado Islámico en África Occidental. También está Lakurawa, vinculada al EI, así como otros grupos forajidos que se especializan en secuestros para pedir rescate y en la minería ilegal.

Un portavoz de AFRICOM, el Comando de África de Estados Unidos, dijo a AP que los militares estadounidenses “están trabajando junto a sus homólogos nigerianos para proporcionar apoyo de inteligencia, asistencia de asesoramiento y entrenamiento específico en apoyo de las Fuerzas Armadas de Nigeria”.

El portavoz indicó que las tropas y los drones MQ-9 tienen su base en el aeródromo de Bauchi, un aeropuerto de nueva construcción en el noreste del país. La cantidad de drones desplegados sigue sin estar clara.

Los drones MQ-9 cuestan alrededor de 30 millones de dólares cada uno, pueden volar a altitudes superiores a a 12.100 metros (40.000 pies) y tienen modelos separados para tierra y mar. También pueden utilizarse para llevar a cabo ataques aéreos, pero AFRICOM afirma que en Nigeria solo se usarán para la recopilación de inteligencia y el entrenamiento.

El despliegue forma parte de una nueva alianza de seguridad acordada después de que el presidente Donald Trump alegara que los cristianos están siendo blanco de la crisis de seguridad en Nigeria. Estados Unidos lanzó ataques contra fuerzas del EI el 26 de diciembre.

Estados Unidos había operado anteriormente una importante base de drones en el vecino Níger, pero fue cerrada después de que la junta militar gobernante expulsara del país a las tropas norteamericanas.

A principios de este mes, tres presuntos atentados suicidas mataron al menos a 23 personas e hirieron a otras 108 en Maiduguri, la capital del estado de Borno. Ningún grupo se atribuyó la responsabilidad, pero las sospechas recayeron rápidamente sobre Boko Haram, que en 2009 inició una insurgencia en el noreste de Nigeria para imponer su interpretación radical de la sharía, o ley islámica.

La crisis se ha agravado recientemente al incluir a otros militantes de la vecina región del Sahel, entre ellos Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin, que se atribuyó su primer ataque en suelo nigeriano el año pasado.

Más de 40.000 personas en Nigeria han muerto desde que comenzó la insurgencia de Boko Haram, según datos de las Naciones Unidas. Analistas afirman que el gobierno no está haciendo lo suficiente para proteger a sus ciudadanos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP