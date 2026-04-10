EEUU e Irán se preparan para diálogo de alto el fuego; Netanyahu autoriza negociar con Líbano

Familias desplazadas extienden las manos mientras esperan a recibir donativos de alimentos en un campamento después de huir de los bombardeos israelíes en el sur de Líbano, el jueves 9 de abril de 2026, en Beirut. (AP Foto/Emilio Morenatti) AP

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, tenía previsto despegar de Washington, mientras que Irán sigue sin revelar a los miembros de su equipo en momentos en que intentaba presionar a Washington para que ponga fin a los ataques de Israel en Líbano. La agencia noticiosa semioficial Tasnim, cercana a la Guardia Revolucionaria de Irán, afirmó que, de lo contrario, las conversaciones “seguirían suspendidas”.

En tanto, Kuwait aseguró que el jueves sufrió un ataque con drones, del que culpó a Irán y a sus aliados milicianos en la región. A pesar de que la Guardia Revolucionaria negó ser responsable de algún ataque, en ocasiones anteriores ha lanzado agresiones en Oriente Medio sin atribuírselas.

Además de las conversaciones sobre Irán, también se espera que la próxima semana comiencen negociaciones entre Israel y Líbano en el Departamento de Estado en Washington —un posible impulso a los esfuerzos de alto el fuego en Oriente Medio—, según un funcionario estadounidense y una persona con conocimiento de los planes, quienes hablaron bajo condición de anonimato debido a lo delicado del asunto.

Esto ocurrió después de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró el jueves que había autorizado que se inicien negociaciones directas con Líbano “lo antes posible”, con el objetivo de desarmar a los combatientes de Hezbollah y establecer relaciones entre los vecinos.

Israel y Líbano han estado técnicamente en guerra desde la fundación de Israel en 1948, y Netanyahu subrayó posteriormente que no existía un alto el fuego entre ambas naciones. El anuncio de Israel sobre negociaciones con Líbano se produce en medio de desacuerdos sobre si la tregua entre Estados Unidos e Irán incluía una pausa en los combates entre Israel y Hezbollah, y un día después de que Israel lanzó intensos ataques aéreos sobre Beirut, que sufrió su día más mortífero desde el inicio de la guerra el 28 de febrero.

Se tiene previsto que las conversaciones en Washington sean gestionadas por el embajador de Estados Unidos en Líbano, Michel Issa, y el embajador de Israel en Estados Unidos, Yechiel Leiter, según la persona al tanto de la planeación.

El gobierno libanés no había respondido hasta la mañana del viernes, y de momento se desconoce quién representaría a Líbano. Axios fue el primer medio en informar sobre el momento y el lugar de las conversaciones.

La presión sobre el alto el fuego continúa

Después de declarar la victoria con el anuncio del alto el fuego, tanto Irán como Estados Unidos aparentemente mantienen una presión el uno sobre el otro. Agencias noticiosas semioficiales en Irán insinuaron que sus fuerzas militares colocaron minas a lo largo del estrecho de Ormuz, una vía marítima crucial para el comercio de petróleo que ha sido cerrada por Teherán. Trump advirtió que las fuerzas de su país atacarían con mayor intensidad a Irán si no cumple con el pacto.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pareció poner en duda el jueves la eficacia del alto el fuego al escribir en su plataforma de redes sociales: “Irán está haciendo un trabajo muy deficiente, deshonroso dirían algunos, al permitir que el petróleo pase por el estrecho de Ormuz”.

“¡Ese no es el acuerdo que tenemos!”, escribió Trump sobre la poca cantidad de embarcaciones a las que se les ha permitido la navegación por el estrecho.

Para destacar el continuo control de Irán sobre el estrecho, un buque de gas natural licuado con bandera de Botsuana intentó salir del golfo Pérsico por la ruta que le ordenó la Guardia Revolucionaria, pero de repente dio la vuelta y regresó a primera hora del viernes, según mostraron datos de rastreo marítimo.

Arabia Saudí afirmó que un oleoducto vital del reino resultó dañado por ataques recientes. La agencia noticiosa estatal Saudi Press Agency, reprodujo declaraciones de un funcionario que habló bajo condición de anonimato, señalando que el oleoducto Este-Oeste, que transporta petróleo hacia el mar Rojo y evita el estrecho de Ormuz, resultó dañado en los ataques recientes.

También persisten las dudas sobre qué ocurrirá con la reserva de uranio enriquecido de Irán, en torno a la cual giran las tensiones; cómo y cuándo se reanudará el navegación normal por el estrecho; y qué pasará con la capacidad de Irán para lanzar futuros ataques con misiles y apoyar a fuerzas armadas en la región.

Israel promete continuar con sus ataques a Hezbollah en Líbano

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf, advirtió el jueves en redes sociales que la continuidad de los ataques israelíes contra Hezbollah en Líbano acarrearía “costos explícitos y respuestas contundentes”.

Se ha mencionado a Qalibaf como uno de los posibles negociadores que se reúna con Vance en Islamabad.

Trump dijo el jueves que le pidió a Netanyahu que reduzca los ataques en Líbano.

El Ministerio de Salud de Líbano informó que más de 300 personas murieron y más de 1.100 resultaron heridas el miércoles debido a los ataques israelíes contra el centro de Beirut y otras zonas del país que, según Israel, iban dirigidos a Hezbollah, que se sumó a la guerra en apoyo de Teherán.

El ejército israelí informó el viernes que atacó aproximadamente 10 lanzadores de cohetes en Líbano que habían disparado proyectiles hacia el norte de Israel el día anterior.

La amenaza de minas se cierne sobre el estrecho

Cuatro buques petroleros y tres graneleros cruzaron el estrecho el jueves, elevando a por lo menos 12 el total de barcos que han pasado por la vía desde el alto el fuego, según la firma de datos Kpler.

Agencias noticiosas semioficiales de Irán publicaron el jueves un gráfico que deja entrever que la Guardia Revolucionaria colocó minas marinas en el estrecho de Ormuz durante la guerra, un mensaje que podría tener como objetivo presionar a Estados Unidos.

El gráfico, difundido por las agencias noticiosas ISNA y Tasnim, mostraba un enorme círculo marcado como “zona de peligro” en farsi sobre la ruta que siguen los barcos a través del estrecho, por donde antes del conflicto pasaba el 20% de todo el petróleo y el gas natural que se comercializan a nivel mundial.

El director de la principal compañía petrolera de Emiratos Árabes Unidos, Sultan al-Jaber, dijo que unos 230 barcos cargados de petróleo siguen a la espera de atravesar el estrecho y que se les debe permitir “navegar por este corredor sin condición”.

El cierre de facto del estrecho ha provocado que los precios del petróleo se disparen, afectando el costo de la gasolina, los alimentos y otros productos básicos en distintas partes del planeta. El precio al contado del crudo Brent, el estándar internacional, rondaba los 96 dólares por barril el viernes, un alza de alrededor del 35% desde que comenzó la guerra.

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Corder informó desde La Haya, Países Bajos y Becatoros desde Atenas. Los periodistas de The Associated Press Chan Ho-him, en Hong Kong, Zeke Miller, Matthew Lee y Will Weissert en Washington, Hannah Schoenbaum, en Salt Lake City, y Kareem Chehayeb y Hussein Malla, en Beirut, contribuyeron con este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP