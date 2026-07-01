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EEUU designa a banda criminal ecuatoriana “Chone Killers” como organización terrorista

QUITO (AP) — Estados Unidos designó el miércoles a la banda criminal ecuatoriana “Chone Killers” como organización terrorista extranjera, convirtiéndose en la tercera del país andino en ser incluida en esa lista.

Rubió indicó que “Los Chone Killers” han atacado a civiles, agentes de la fuerza y funcionarios públicos de “alto perfil”.

Los Chone Killers se suman a “Los Choneros”, de la cual surgió como facción y se independizó en 2020, y a “Los Lobos”, las dos más grandes bandas criminales del Ecuador designadas el año pasado por Estados Unidos como organizaciones terroristas extranjeras.

El Departamento de Estado estadounidense destacó en un comunicado que la medida es una muestra del compromiso para “desmantelar a los carteles y narcoterroristas en nuestra región y garantizar la seguridad del pueblo estadounidense”. Agregó que es una señal de la colaboración con el gobierno del presidente Daniel Noboa.

Esa dependencia agregó que la administración de Donald Trump protegerá el hemisferio “manteniendo las drogas ilícitas fuera de nuestras calles y desarticulando las fuentes de ingresos que financian a los narcoterroristas violentos”.

Los Chone Killers integran además la lista de 22 organizaciones de delincuencia organizada que el gobierno de Noboa declaró como terroristas en enero de 2024 en medio de la declaratoria de un conflicto armado interno. Según las autoridades, la banda se dedica al tráfico de drogas, extorsión, sicariato y secuestro.

Desde hace cinco años, Ecuador afronta una ola de crimen y violencia provocada por la expansión de organizaciones criminales que operan en vinculación con carteles transnacionales de droga, principalmente de México y Colombia, ha dicho la policía.

Sus economías ilícitas han extendido su accionar hacia la minería ilegal, trata de personas y redes de traficantes de personas, según las autoridades. Ecuador cerró 2025 como el año más violento en su historia con 9.216 asesinatos.

FUENTE: AP

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