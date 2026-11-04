EEUU: Desestiman caso contra científica nacida en Rusia acusada de contrabandear embriones de rana

La científica Kseniia Petrova al salir del tribunal en Boston el 12 de junio del 2025. (AP foto/Leah Willingham) AP

Kseniia Petrova, quien realizaba investigaciones sobre el cáncer para la Facultad de Medicina de Harvard, fue acusada formalmente el año pasado de un cargo por ocultamiento de un hecho sustancial, un cargo por declaración falsa y un cargo por introducir mercancías de contrabando en Estados Unidos. Antes de eso, ya había sido acusada por el contrabando.

Petrova declaró a The Associated Press en una entrevista que no se dio cuenta de que los artículos debían declararse y que no intentaba meter nada a escondidas en el país.

El caso empezó a desmoronarse en abril, después de que un juez federal dictaminó que un agente de aduanas canceló indebidamente la visa de Petrova por el incidente. Petrova había sido detenida brevemente por funcionarios de inmigración y temía ser deportada a Rusia y encarcelada allí.

Luego, los abogados de Petrova presentaron una moción para desestimar el caso, al sostener que el gobierno la estaba procesando de manera selectiva y por represalia, y que eso era inconstitucional. Argumentaron que el gobierno solo presentó cargos penales después de que parecía que ella ganaría su caso de inmigración. También señalaron que era raro que alguien enfrentara cargos penales por lo que hizo Petrova.

El juez federal de distrito Leo Sorokin, quien fue nominado por el expresidente Barack Obama, desestimó el miércoles todos los cargos contra Petrova sin una audiencia.

“El Departamento de Justicia nunca debió haber presentado este inusual proceso por ‘contrabando’ contra Kseniia Petrova, una científica talentosa de Harvard”, manifestó en un comunicado Daniel Marx, uno de los abogados de Petrova. “La señora Petrova solo buscaba impulsar una investigación médica a beneficio de todos, y su manejo de muestras científicas —embriones de rana inertes, no vivos y no tóxicos— nunca representó peligro para nadie”.

A comienzos de 2025, Petrova regresaba de unas vacaciones en Francia, donde se había detenido en un laboratorio especializado en cortar secciones ultrafinas de embriones de rana y obtuvo un paquete de muestras para investigación. Fue interrogada sobre las muestras mientras pasaba por un control aduanero en el Aeropuerto Internacional Logan de Boston.

Petrova fue “detenida legalmente después de mentir a agentes federales sobre llevar sustancias al país”, dijo a principios de este año un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional. La administración Trump estaba comprometida con “restaurar el estado de derecho y el sentido común en nuestro sistema de inmigración”, indicó el comunicado. El departamento incluye a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.

Pero la noche del martes, la fiscal federal Leah Foley presentó una moción para desestimar el caso “con base en los acontecimientos de este caso y una evaluación de las prioridades y los recursos de la oficina”.

“En esta etapa, los costos de recursos de continuar con este proceso superan el interés público en su resolución”, escribió, y añadió que las “afirmaciones de la acusada sobre un procesamiento por represalia y selectivo carecen de fundamento”.

Entre las razones para la desestimación, escribió Foley, figuraba un fallo judicial de abril que concedió a "la acusada un amplio acceso a pruebas en apoyo de una alegación de procesamiento selectivo”, así como documentos relacionados con casos comparables y también políticas y procedimientos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.

“El gobierno debe proporcionar al acusado información relativa a cualquier número de encuentros con pasajeros que involucren artículos no declarados que podrían considerarse comparables, sin importar la manera en que se transportaron esos artículos, la presencia o ausencia de planificación, o la solidez de la evidencia sobre la intención fraudulenta de un pasajero”, escribió Foley.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP