americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

EEUU da aprobación inicial a venta de equipos y servicios para base principal de la Armada de Perú

LIMA (AP) — Estados Unidos aprobó el jueves la venta de equipamiento militar a Perú que servirá para diseñar y construir una nueva base de la Marina de Guerra peruana en el puerto del Callao, en el Pacífico sur, junto con otros elementos logísticos por unos 1.500 millones de dólares.

La aprobación del Departamento de Estado se produjo luego de que en diciembre el presidente estadounidense Donald Trump informó a la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado su intención de designar a Perú como aliado principal no Miembro de la OTAN, integrada por 21 países —entre ellos Argentina, Brasil y Colombia— lo que otorga ventajas en la compra de armamento y asesoría técnica preferencial, según la cancillería peruana.

De acuerdo con el comunicado de la Agencia de Cooperación de Seguridad de Defensa de Estados Unidos, Perú solicitó comprar equipos y servicios para respaldar la adquisición de instalaciones marítimas y terrestres en la nueva sede principal de la Armada, cercana a la desembocadura del río Rímac en el océano Pacífico.

La venta propuesta ahora pasará al Congreso de Estados Unidos. Los legisladores suelen intervenir en estas ventas y, en algunos casos, pueden bloquearlas.

El gobierno de Perú no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

El canciller peruano Hugo de Zela informó en diciembre a la prensa internacional en Lima que ingenieros militares estadounidenses estaban colaborando con la Marina de Guerra de Perú en trasladar su antigua sede central a otro punto cercano para permitir la ampliación del puerto comercial del Callao.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Agentes federales se preparan para lanzar gas lacrimógeno a una multitud durante una protesta el lunes 12 de enero de 2026 en Minneapolis (AP Foto/Adam Gray)

Trump amenaza con usar militares para "poner fin" a protestas en Minneapolis

ARCHIVO - La líder opositora venezolana María Corina Machado hace un gesto a sus partidarios durante una protesta contra el presidente Nicolás Maduro el día antes de su investidura para un tercer mandato, en Caracas, Venezuela, el jueves 9 de enero de 2025. (Foto AP/Ariana Cubillos, archivo)

Trump se reunirá con líder opositora venezolana tras acercamiento con sucesora de Maduro

Julio Iglesias en la ceremonia para develar su estrella en San Juan, Puerto Rico, el 29 de septiembre del 2016. (AP foto/Carlos Giusti)

Fiscales españoles investigan acusaciones de agresión sexual contra Julio Iglesias

Xabi Alonso, entrenador en jefe del Real Madrid, gesticula durante el partido de fútbol de la final de la Supercopa de España contra el FC Barcelona en el estadio King Abdullah Sports City en Yeda, Arabia Saudita, el domingo 11 de enero de 2026. (AP Photo/Altaf Qadri)

El Real Madrid destituye a Xabi Alonso como entrenador y será Arbeloa quien ocupe su lugar

Destacados del día

Raúl Castro reaparece en homenaje a los 32 militares cubanos muertos en Venezuela

Raúl Castro reaparece en homenaje a los 32 militares cubanos muertos en Venezuela

Condenan a 20 años de prisión a cubano por mortal tiroteo en Publix de Miami tras discusión por boletos de lotería

Condenan a 20 años de prisión a cubano por mortal tiroteo en Publix de Miami tras discusión por boletos de lotería

Régimen cubano repatria a 32 militares caídos en Venezuela mientras refuerza narrativa de heroísmo y lealtad ideológica

Régimen cubano repatria a 32 militares caídos en Venezuela mientras refuerza narrativa de heroísmo y lealtad ideológica

Agentes federales se preparan para lanzar gas lacrimógeno a una multitud durante una protesta el lunes 12 de enero de 2026 en Minneapolis (AP Foto/Adam Gray)

Trump amenaza con usar militares para "poner fin" a protestas en Minneapolis

ARCHIVO - La líder opositora venezolana María Corina Machado hace un gesto a sus partidarios durante una protesta contra el presidente Nicolás Maduro el día antes de su investidura para un tercer mandato, en Caracas, Venezuela, el jueves 9 de enero de 2025. (Foto AP/Ariana Cubillos, archivo)

Trump se reunirá con líder opositora venezolana tras acercamiento con sucesora de Maduro

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter