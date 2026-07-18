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EEUU bombardea Guardia Revolucionaria de Irán por ataque que mató a soldados en Jordania

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Estados Unidos afirmó que puso fin el domingo a su más reciente ronda de bombardeos contra Irán, que incluyó atacar a la Guardia Revolucionaria tras un ataque que mató a tropas estadounidenses en Jordania.

La escena después de un ataque en la provincia iraní de Hormozgan el 18 de julio del 2026. (Mahdi Negahban/Mehr News Agency via AP)
La escena después de un ataque en la provincia iraní de Hormozgan el 18 de julio del 2026. (Mahdi Negahban/Mehr News Agency via AP) AP

El Comando Central de Estados Unidos también indicó en su comunicado que alcanzó “instalaciones iraníes de vigilancia costera y defensa aérea, capacidades marítimas y sitios de almacenamiento de misiles y drones”.

Irán no ha proporcionado información general sobre sus pérdidas en la campaña estadounidense, que ahora se encuentra en su octavo día, mientras las naciones se disputan el control del estrecho de Ormuz, la estrecha boca del golfo Pérsico por la que en tiempos de paz pasa una quinta parte de todo el petróleo y el gas natural que se comercia.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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