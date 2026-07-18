EEUU bombardea Guardia Revolucionaria de Irán por ataque que mató a soldados en Jordania

El Comando Central de Estados Unidos también indicó en su comunicado que alcanzó “instalaciones iraníes de vigilancia costera y defensa aérea, capacidades marítimas y sitios de almacenamiento de misiles y drones”.

Irán no ha proporcionado información general sobre sus pérdidas en la campaña estadounidense, que ahora se encuentra en su octavo día, mientras las naciones se disputan el control del estrecho de Ormuz, la estrecha boca del golfo Pérsico por la que en tiempos de paz pasa una quinta parte de todo el petróleo y el gas natural que se comercia.