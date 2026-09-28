EEUU baja estándares de ahorro de combustible; críticos ven alto costo ambiental

El presidente Donald Trump en el Despacho Oval, en la Casa Blanca, en Washington, el 3 de diciembre del 2025. (AP foto/Evan Vucci) AP

El cambio profundiza la promesa de Trump de revocar políticas que alentaban o creaban incentivos para la producción de vehículos eléctricos y, en última instancia, expondrá a la ciudadanía a más contaminación vehicular que calienta el planeta.

Los estándares de kilometraje, conocidos como requisitos de Economía Promedio de Combustible Corporativa se aplican desde la crisis energética de la década de 1970 y establecen qué distancia deben recorrer los vehículos nuevos con un galón de gasolina. Con el tiempo, los fabricantes han mejorado gradualmente la eficiencia promedio de sus vehículos.

El Departamento de Transporte y la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA, por sus siglas en inglés) estima que los estándares finalizados corresponderían a un promedio combinado de toda la flota de la industria de aproximadamente 34,9 millas por galón para autos de pasajeros y camionetas ligeras en el año modelo 2031. Eso representa un aumento frente a las 30,1 millas por galón del año modelo 2024, pero una baja respecto de las 50,4 millas por galón proyectadas para 2031 bajo las reglas implementadas por el gobierno de Biden.

“Gracias al liderazgo del presidente Trump, por fin hemos puesto fin al mandato ilegal que obligaba a los fabricantes a producir vehículos eléctricos más caros que las familias estadounidenses no querían”, declaró en un comunicado el secretario de Transporte, Sean Duffy,.

La NHTSA había proyectado en diciembre pasado que los nuevos estándares se ubicarían en torno a 34,5 millas por galón.

La noticia llega mientras continúa la guerra en Irán, con Trump rechazando un acuerdo que abriría estrecho de Ormuz, lo que afecta el suministro mundial de petróleo.

Grupos ambientalistas denuncian la medida

La noticia de los estándares revisados provocó de inmediato reproches de ambientalistas.

El Departamento de Transporte indicó el lunes que la norma reduciría el consumo anual de petróleo en 2050 en alrededor de 1.300 millones de barriles en comparación con el consumo anual de petróleo en 2024.

Pero cuando entraron en vigor los estándares de 2024, la NHTSA estimó que ahorrarían 14.000 millones de galones de gasolina que no se quemarían para 2050. La agencia también señaló que, aunque los vehículos nuevos de bajo consumo cuestan más al principio, el ahorro en gasolina a lo largo de la vida útil del auto o la camioneta compensaría con creces ese costo.

Grupos ambientalistas estiman ahora que, sin estándares más estrictos, los autos podrían producir 22.111 toneladas más de dióxido de carbono al año que bajo las reglas de la era Biden en 2035.

Según expertos, la norma también se traduce en 90 toneladas adicionales al año de partículas mortales de hollín y 4.870 toneladas adicionales al año de componentes del smog, como óxidos de nitrógeno y compuestos orgánicos volátiles, emitidos al aire en los próximos años.

El transporte ya representa una gran parte del total de emisiones de gases de efecto invernadero de Estados Unidos que calientan el planeta; 28% según la última estimación de 2022.

La medida “ignora la viabilidad de la tecnología limpia y los millones de autos de bajo consumo que ya circulan por las carreteras”, indicó Dan Becker, director de la campaña Safe Climate Transport del Center for Biological Diversity.

Desde que asumió el cargo, Trump también ha anulado normas sobre emisiones de tubo de escape, eliminó multas para fabricantes que no cumplen los estándares federales de kilometraje y puso fin a créditos al consumidor de hasta 7.500 dólares para compras de vehículos eléctricos.

El presidente ha prometido repetidamente terminar con lo que llama falsamente un “mandato” de vehículos eléctricos, aludiendo de manera incorrecta al objetivo del expresidente Joe Biden de que la mitad de todas las ventas de vehículos nuevos sean eléctricos para 2030. Ninguna política federal ha obligado a las automotrices a vender vehículos eléctricos.

Según datos de Cox Automotive, los vehículos eléctricos representaron el 5,7% del total de ventas de vehículos nuevos en agosto, por debajo del 7,4% de todo 2025.

Katherine García, directora de la campaña Clean Transportation for All del Sierra Club, prometió que el grupo ambientalista luchará contra la norma.

“Autos menos eficientes significan más gasolina quemada, más gasto en la estación de servicio y aire más sucio en nuestras comunidades”, escribió García en un comunicado.

El estado de la industria

Fabricantes de automóviles y grupos del sector han dicho que las nuevas reglas aumentarán el acceso de los estadounidenses a toda la gama de vehículos a gasolina que necesitan y pueden pagar.

“La NHTSA tomó la decisión correcta al alinear mejor los estándares de eficiencia de combustible con la ley y las condiciones actuales del mercado”, estimó en un comunicado John Bozzella, presidente y director ejecutivo de la Alliance for Automotive Innovation, que representa a la industria automotriz nacional.

Añadió que los estándares anteriores “en la práctica exigían un cambio a vehículos eléctricos que no estaba en sintonía con las realidades del mercado y la demanda de los clientes. La norma final de hoy es una corrección de rumbo apropiada”.

“Lo que la industria necesita es estabilidad regulatoria a largo plazo que incluya estándares de eficiencia de combustible equilibrados, duraderos y alcanzables, que sigan reduciendo emisiones y mejorando el rendimiento”, agregó. “Esta es la fórmula para preservar la elección de vehículos del consumidor y mantener a la industria automotriz de Estados Unidos competitiva a nivel mundial”.

Un portavoz de Ford Motor Company declaró: “Agradecemos el trabajo del secretario Duffy y del gobierno para alinear las regulaciones con las realidades del mercado. Mientras evaluamos el impacto total de la norma final en nuestro negocio, seguiremos trabajando con el gobierno para construir una industria automotriz estadounidense sólida”.

Un portavoz de General Motors indicó en un comunicado que la empresa respalda los objetivos de la norma “y su intención de alinear mejor los estándares de eficiencia de combustible con las realidades del mercado”.

Stellantis también celebró los cambios.

“Estos estándares nos permitirán ofrecer a nuestros clientes la libertad de elegir entre una gama de vehículos y trenes motrices que satisfagan sus necesidades, de marcas que aman y en las que confían”, apuntó un portavoz de Stellantis en un comunicado.

Trump escribió el sábado en Truth Social que los requisitos de kilometraje menos estrictos “eliminarían el despilfarro de fabricar autos en Estados Unidos” y ahorrarían a las familias “miles” en “un auto nuevo, hermoso y seguro”, al tiempo que impulsarían la producción automotriz en Estados Unidos.

El Departamento de Transporte reiteró el lunes que los cambios reducirán el costo promedio de un vehículo nuevo en 1.300 dólares y ahorrarán a los estadounidenses 138.000 millones de dólares durante los próximos cinco años.

Sin embargo, los estadounidenses están gastando más en gasolina mientras la guerra con Irán interrumpe el flujo mundial de combustible; los precios de la gasolina promediaron 4,47 dólares el lunes, según el club automovilístico AAA, frente a 3,13 dólares hace un año. El aumento del costo del petróleo presionó a la baja a las acciones de Estados Unidos al inicio de la semana.

“Trump está hundiendo estándares sensatos de millas por galón en el peor momento posible para los consumidores, que están recibiendo el golpe de precios altísimos en la estación de servicio”, sostuvo Becker, del Center for Biological Diversity.

“Los consumidores pagarán el precio de estos retrocesos temerarios mientras los amigos de Trump en las grandes petroleras y las grandes automotrices cosechan ganancias a corto plazo”, añadió.

Expertos también han dicho que reglas menos estrictas no necesariamente se traducen en más compras de vehículos nuevos aunque esos vehículos puedan tener más funciones de seguridad.

El precio promedio de un auto nuevo en Estados Unidos fue de 50.089 dólares en agosto, superando la barrera de los 50.000 dólares por primera vez desde diciembre pasado, según datos de Kelley Blue Book.

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Alexa St. John es una reportera de clima de Associated Press. Sígala en X: @alexa_stjohn. Consíguela en [email protected].

Anne D’Innocenzio reportó desde Nueva York. Matthew Daly contribuyó desde Washington.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP