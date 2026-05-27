EEUU ataca otra lancha en el Pacífico oriental que supuestamente llevaba drogas y mata a 2 personas

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El Comando Sur del ejército de Estados Unidos publicó en redes sociales un video que muestra una lancha flotando en el agua antes de ser alcanzada por una explosión. Los últimos segundos del video muestran humo y fuego elevándose desde la embarcación.

La víspera, las fuerzas armados de Estados Unidos habían lanzado otro ataque contra una embarcación presuntamente usada para el narcotráfico en el Pacífico oriental, con el cual mataron a un hombre, mientras que otros dos sobrevivieron. El Comando Sur afirmó que “notificó de inmediato a la Guardia Costera de Estados Unidos para activar el sistema de búsqueda y rescate para los sobrevivientes”.

La campaña de Estados Unidos para atacar embarcaciones presuntamente usadas en el tráfico de drogas en aguas latinoamericanas, incluido el Pacífico oriental y el mar Caribe, comenzó a principios de septiembre y ha matado a por lo menos 196 personas.

El ejército de Estados Unidos no ha aportado pruebas de que alguna de las embarcaciones llevara drogas.

El organismo de supervisión del Pentágono señaló la semana pasada que evaluará si las fuerzas armadas de Estados Unidos siguieron el marco de selección de objetivos establecido al llevar a cabo los ataques contra lanchas que supuestamente se usaban para el contrabando de drogas. El Ciclo Conjunto de Selección de Objetivos, de seis fases, incluye la intención del comandante militar, el desarrollo del objetivo, el análisis, la decisión, la ejecución y la evaluación.

La oficina del inspector general del Pentágono indicó que la revisión fue “iniciada por cuenta propia”. No investigará la legalidad de los ataques, que han suscitado un intenso escrutinio por parte de algunos legisladores demócratas y académicos del derecho militar.

El gobierno de Trump sostiene que Estados Unidos está en guerra contra cárteles narcotraficantes de América Latina, a los que atribuye la plaga de muertes por sobredosis que afecta a muchas comunidades estadounidenses. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP